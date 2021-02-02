Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 02 февраля 2021
Интер
02.02.2021, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ювентус
9'
Л. Мартинес
26'
К. Роналду (П)
35'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Ювентус
90'
+4
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
А. Санчес
90'
+2
89'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Кулушевски
89'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
У. МакКенни
86'
Желтая карточка
Артур
Замена
А. Пинамонти
️️️️
А. Бастони
86'
Замена
С. Сенси
️️️️
М. Брозович
86'
76'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Роналду
76'
Замена
Артур
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
К. Эриксен
️️️️
А. Видаль
72'
69'
Замена
Данило
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
И. Перишич
️️️️
Э. Янг
66'
47'
Желтая карточка
М. де Лигт
45'
+3
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
А. Видаль
38'
35'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
32'
Желтая карточка
А. Сандро
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Э. Янг
25'
14'
Желтая карточка
М. Демирал
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
42
Дауда Петерс
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
15
Янг
77
Брозович
36
Дармиан
23
Барелла
23
Видаль
4
Санчес
10
Мартинес
3-5-1-1
1
Буффон
4
де Лигт
28
Демирал
26
Сандро
7
Куадрадо
30
Бентанкур
29
МакКенни
21
Кулушевски
12
Рабьо
10
Бернардески
7
Роналду
15
Янг
5
Перишич
5
Перишич
15
Янг
77
Брозович
8
Сенси
8
Сенси
77
Брозович
23
Видаль
24
Эриксен
24
Эриксен
23
Видаль
95
Бастони
9
Пинамонти
9
Пинамонти
95
Бастони
21
Кулушевски
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Кулушевски
29
МакКенни
14
Кьеллини
14
Кьеллини
29
МакКенни
10
Бернардески
13
Данило
13
Данило
10
Бернардески
30
Бентанкур
6
Артур
6
Артур
30
Бентанкур
7
Роналду
21
Мората
21
Мората
7
Роналду
Остались в запасе
Интер
Ювентус
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
42
Дауда Петерс
ЦП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Остались в запасе
42
Дауда Петерс
ЦП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Интер - Ювентус
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Ювентус
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+