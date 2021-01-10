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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Палмейрас
Спорт Ресифи - Палмейрас: обзор матча 10 января 2021
Спорт Ресифи
10.01.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Палмейрас
28'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Палмейрас
Желтая карточка
R.
90'
+7
Замена
E.
️️️️
M. Silva
86'
85'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
Желтая карточка
M. Silva
75'
Замена
R.
️️️️
B.
69'
69'
Замена
Данило
️️️️
Л. Эстевес
68'
Замена
Рони
️️️️
Л. Лима
65'
Желтая карточка
Г. Менино
Замена
Сандер
️️️️
J. Tavares
63'
Замена
H.
️️️️
Маркиньос
63'
59'
Замена
П. де Паула
️️️️
З. Рафаэль
58'
Замена
А. Эмпереур
️️️️
Р. Вейга
Желтая карточка
T. Neves
54'
46'
Замена
Г. Менино
️️️️
Г. Верон
Замена
J. Gomez
️️️️
R. Prata
46'
Желтая карточка
R. Thyere
39'
32'
Желтая карточка
Л. Лима
28'
ГОЛ! 0:1!
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Thiago Neves
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
0
Dalberto
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Палмейрас
12
Вандерлан
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
42
Jailson
ЦФ
60
Fabrício
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
1-2-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
10
12
10
Маркиньос
15
2
77
18
23
4-1-3-2
1
Вевертон
13
Луан
13
Кушчевич
6
Лима
16
Эстевес
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
23
Вейга
27
Верон
20
11
Виллиан
12
6
Сандер
6
Сандер
12
77
2
2
77
18
20
20
18
23
11
11
23
10
Маркиньос
9
9
10
Маркиньос
6
Лима
33
Рони
33
Рони
6
Лима
16
Эстевес
8
Данило
8
Данило
16
Эстевес
27
Верон
25
Менино
25
Менино
27
Верон
93
Зе Рафаэль
12
де Паула
12
де Паула
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
33
Эмпереур
33
Эмпереур
23
Вейга
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Палмейрас
1
Маилсон
ВР
87
Микаэл
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
28
João Igor
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
60
Fabrício
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Renan
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
87
Микаэл
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
28
João Igor
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
Остались в запасе
42
Jailson
ЦФ
60
Fabrício
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Renan
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Спорт Ресифи - Палмейрас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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