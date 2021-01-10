Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Фейеноорд
Спарта - Фейеноорд: обзор матча 10 января 2021
Спарта
10.01.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 15 тур
0 : 2
Завершен
Фейеноорд
11'
Л. Гертрейда
90+4'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Фейеноорд
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
С. Бергейс
Замена
D. Gravenberch
️️️️
Л. Ти
84'
Замена
B. Smeets
️️️️
А. Ауассар
74'
Замена
Д. Фортеш
️️️️
Д. Абелс
74'
71'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
L. Pratto
Желтая карточка
А. Ауассар
70'
Желтая карточка
Д. Абелс
68'
65'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Л. Синистерра
Замена
С. Мейнанс
️️️️
В. Бюргер
58'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Дуарте
46'
46'
Замена
Э. Боттегин
️️️️
У. Спайич
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гертрейда
Пас отдал
М. Сенеси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
12
Lucas Pratto
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
27
Реда Харчуш
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
4-4-2
40
Окойе
18
Пинту
2
Абелс
4
13
Хейлен
6
Дуарте
18
Бюргер
6
Ауассар
21
Харруи
8
Энгельс
9
Ти
4-2-2-2
22
Марсман
2
Гертрейда
5
Сенеси
25
Спайич
3
Маласья
8
Фер
21
Торнстра
10
Димерс
23
Бергейс
17
Синистерра
12
6
Дуарте
27
Харчуш
27
Харчуш
6
Дуарте
18
Бюргер
21
Мейнанс
21
Мейнанс
18
Бюргер
9
Ти
19
19
9
Ти
2
Абелс
22
Фортеш
22
Фортеш
2
Абелс
6
Ауассар
10
10
6
Ауассар
17
Синистерра
5
Хапс
5
Хапс
17
Синистерра
25
Спайич
31
Боттегин
31
Боттегин
25
Спайич
12
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
12
Остались в запасе
Спарта
Фейеноорд
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
Остались в запасе
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Спарта - Фейеноорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
Новости команд
Все
Спарта
Фейеноорд
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+