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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ОФИ
Атромитос - ОФИ: обзор матча 10 января 2021
Атромитос
10.01.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 16 тур
0 : 0
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ОФИ
Желтая карточка
Г. Манусос
90'
+1
87'
Желтая карточка
A. Sardinero
84'
Замена
К. Цилианидис
️️️️
Ф. Старжеон
Замена
️️️️
S. Natsos
78'
Замена
Б. Матич
️️️️
J. Tomasevic
77'
71'
Замена
N. Korovesis
️️️️
O. Lymperakis
70'
Замена
A. Sardinero
️️️️
F. Grivas
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
A. Agayev
63'
Желтая карточка
J. Tomasevic
62'
52'
Вторая желтая
М. Мельядо
46'
Замена
П. Стайкос
️️️️
К. Балояннис
46'
Замена
П. Вурос
️️️️
В. Селимович
Желтая карточка
S. Natsos
21'
16'
Желтая карточка
М. Мельядо
3'
Желтая карточка
O. Lymperakis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
33
Christos Theodorakis
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
2-3-5
35
Мандас
12
6
Гутас
3
Гальвао
10
Муньис
8
Харисис
28
9
Манусос
27
0
22
4-3-2
24
Ватерман
4
Селимович
13
2
15
Диамантис
29
Мельядо
38
Балояннис
70
Старжеон
28
2
22
50
Матич
50
Матич
22
0
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
0
10
Саломон
10
Саломон
4
Селимович
2
Вурос
2
Вурос
4
Селимович
28
22
22
28
13
34
34
13
38
Балояннис
26
Стайкос
26
Стайкос
38
Балояннис
70
Старжеон
19
Цилианидис
19
Цилианидис
70
Старжеон
Остались в запасе
Атромитос
ОФИ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
11
Nazareno Solis
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
33
Christos Theodorakis
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Остались в запасе
11
Nazareno Solis
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Атромитос - ОФИ
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
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