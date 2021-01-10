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Расписание матчей
Англия. Кубок
Марин - Тоттенхэм
Марин - Тоттенхэм: обзор матча 10 января 2021
Марин
10.01.2021, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Тоттенхэм
24'
К. Винисиус
30'
К. Винисиус
32'
Л. Моура
37'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Марин - Тоттенхэм
Замена
D. Shaw
️️️️
D. Raven
81'
Желтая карточка
J. Joyce
78'
Замена
R. Wignall
️️️️
N. Cummins
75'
71'
Замена
С. Регилон
️️️️
Б. Дэвис
Замена
A. Doyle
️️️️
J. Hmami
67'
65'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Д. Алли
65'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Л. Моура
46'
Замена
Д. Танганга
️️️️
Т. Алдервейрелд
37'
ГОЛ! 0:4!
К. Винисиус
32'
ГОЛ! 0:3!
Л. Моура
30'
ГОЛ! 0:2!
К. Винисиус
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Винисиус
Пас отдал
Д. Алли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марин
8
Josh Hmami
ЦФ
1
Bayleigh Passant
ЦФ
2
Josh Davies
ЦФ
17
Adam Hughes
ЦФ
5
Anthony Miley
ЦФ
3
James Joyce
ЦФ
11
James Barrigan
ЦФ
6
David Raven
ЦФ
7
Neil Kemgni-Kuemo
ЦФ
20
Jay Devine
ЦФ
9
Niall Cummins
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Марин
18
Michael Howard
ЦФ
12
Germano Luis-Mendes
ЦФ
14
Kenneth Strickland
ЦФ
15
Danny Shaw
ЦФ
4
Alex Doyle
ЦФ
16
Ryan Wignall
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
5
6
9
20
7
11
4-2-2-2
1
Харт
2
Доэрти
23
Алдервейрелд
6
Родон
4
Дэвис
17
Сиссоко
83
Фернандеш
7
Моура
8
Алли
7
Уайт
95
Винисиус
6
15
15
6
8
4
4
8
9
16
16
9
7
Моура
47
Кларк
47
Кларк
7
Моура
4
Дэвис
3
Регилон
3
Регилон
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
5
Танганга
5
Танганга
23
Алдервейрелд
8
Алли
18
Бэйл
18
Бэйл
8
Алли
Остались в запасе
Марин
Тоттенхэм
18
Michael Howard
ЦФ
12
Germano Luis-Mendes
ЦФ
14
Kenneth Strickland
ЦФ
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
18
Michael Howard
ЦФ
12
Germano Luis-Mendes
ЦФ
14
Kenneth Strickland
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Марин - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марин
Англия. Кубок, 1/128 финала
Марин
1 : 5
04.11.2023
Хэрроджейт
Англия. Кубок, 1/32 финала
Марин
0 : 5
10.01.2021
Тоттенхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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