Моуринью руководил «Тоттенхэмом» в матче Кубка Англии, сидя на стуле возле забора

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Марин» со счетом 5:0.

Команды играли на стадионе, расположенном рядом с жилыми домами. Дворовые территории от газона отделяет только забор.

На стуле возле такого ограждения пришлось сидеть главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуринью во время игры.

Португальцу не хватило места на скамейке запасных из-за правил социального дистанцирования.