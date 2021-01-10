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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сеара
Фламенго - Сеара: обзор матча 10 января 2021
Фламенго
10.01.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Сеара
13'
Вина
90'
K.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Сеара
90'
ГОЛ! 0:2!
K.
Пас отдал
Шарлес
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
87'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Педро
87'
Желтая карточка
Диего
86'
Замена
Витиньо
️️️️
М. Исла
77'
76'
Замена
W. Oliveira
️️️️
F.
76'
Замена
K.
️️️️
Клебер
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Э. Рибейро
70'
61'
Замена
Шарлес
️️️️
Лима
61'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Л. Чу
55'
Желтая карточка
R.
Замена
Диего
️️️️
Г. Энрике
46'
Желтая карточка
Жерсон
45'
+3
13'
ГОЛ! 0:1!
Вина
Пас отдал
Л. Чу
Желтая карточка
Г. Энрике
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сезар
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
10
Диего
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
11
Saulo Mineiro
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Сезар
16
Луис
13
Энрике
30
Кайо
22
Исла
15
Арао
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
10
Рибейро
27
Энрике
9
Педро
2-1-3-5
6
Отавио
91
Пачеко
88
Собрал
45
Лима
29
Вина
7
Чу
1
19
2
3
9
Клебер
9
Педро
9
Муньис
9
Муньис
9
Педро
10
Рибейро
9
Барбоза
9
Барбоза
10
Рибейро
13
Энрике
10
Диего
10
Диего
13
Энрике
22
Исла
11
Витиньо
11
Витиньо
22
Исла
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
7
Чу
11
11
7
Чу
45
Лима
35
Шарлес
35
Шарлес
45
Лима
19
55
55
19
9
Клебер
70
70
9
Клебер
Остались в запасе
Фламенго
Сеара
4
Лео Перейра
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
30
Микаэл
ЛВ
2
Жоао Лукас
ПЗ
4
Натан
ЦЗ
1
Уго Соуза
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
29
Витор Жакаре
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Ricardinho
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
4
Лео Перейра
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
30
Микаэл
ЛВ
2
Жоао Лукас
ПЗ
4
Натан
ЦЗ
1
Уго Соуза
ВР
Остались в запасе
29
Витор Жакаре
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Ricardinho
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Фламенго - Сеара
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
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