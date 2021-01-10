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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Атлетико Паранаэнсе
Коритиба - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 10 января 2021
Коритиба
10.01.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Атлетико Паранаэнсе
81'
Замена
B. Leite
️️️️
F. Canesin
Замена
N.
️️️️
M. Sarrafiore
74'
Замена
R. Martinez
️️️️
У. Моура
74'
72'
Замена
J.
️️️️
К. Эдуардо
Замена
Натанаэл
️️️️
Г. Биро
67'
Замена
P. Thomaz
️️️️
R. Oliveira
64'
60'
Замена
W.
️️️️
Биссоли
Желтая карточка
Робсон
53'
46'
Замена
Кристиан
️️️️
L. GonzÃ¡lez
44'
Желтая карточка
Л. Читтадини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
35
Sabino
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
25
Ричард
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
77
Osman
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
10
Jadson
ЦП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
2
Jonathan
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
9
Walter
ЦФ
3-1-5
29
Биро
6
Силва
22
дос Сантос
5
Моура
30
Робсон
7
9
30
44
4-1-2-2
23
Сантос
12
Келлвен
5
Энрике
44
Хелено
16
Абнер
25
Ричард
18
Читтадини
55
7
Биссоли
3
9
99
99
9
29
Биро
2
Натанаэл
2
Натанаэл
29
Биро
30
17
17
30
5
Моура
27
27
5
Моура
3
18
Кристиан
18
Кристиан
3
55
16
16
55
7
Биссоли
9
9
7
Биссоли
96
Эдуардо
10
10
96
Эдуардо
Остались в запасе
Коритиба
Атлетико Паранаэнсе
23
Alex Muralha
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
77
Osman
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
28
Luiz Henrique
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Jonathan
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
77
Osman
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
28
Luiz Henrique
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Jonathan
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Коритиба - Атлетико Паранаэнсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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