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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Антверпен
Мехелен - Антверпен: обзор матча 10 января 2021
Мехелен
10.01.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Антверпен
59'
Р. Скофс
63'
Ж. Хайреманс
68'
Ж. Хайреманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Антверпен
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Арун
Замена
V. Wernersson
️️️️
J. Van Damme
87'
81'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
А. Де Сар
81'
Замена
Ж. Гелин
️️️️
Д. Батубинсика
Замена
O. Kaya
️️️️
Г. Энгвалль
79'
Замена
А. Вранкс
️️️️
Ж. Хайреманс
79'
Замена
I. De Camargo
️️️️
Н. Сторм
79'
Замена
М. Швед
️️️️
К. Мрабти
72'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Хайреманс
68'
64'
Замена
С. Юклеред
️️️️
Д. Лукаку
64'
Замена
К. Бенавенте
️️️️
К. Миеси
ГОЛ! 2:0!
Ж. Хайреманс
Пас отдал
Г. Энгвалль
63'
Желтая карточка
Г. Энгвалль
62'
ГОЛ! 1:0!
Р. Скофс
59'
45'
+1
Желтая карточка
А. Бута
42'
Желтая карточка
Д. Батубинсика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
13
Joachim Van Damme
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Антверпен
1
Алиреза Бейранванд
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
24
Алексис Де Сар
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
12
Исса Каборе
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
21
Victor Wernersson
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Антверпен
71
Давор Матияс
ВР
41
Тьям Шевон
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
4-3-4
8
14
Уолш
16
23
17
Скофс
28
Мрабти
11
Хайреманс
13
10
Сторм
15
9
Энгвалль
4-5-1
1
Бейранванд
20
Бута
4
Сек
2
Де Лат
21
Батубинсика
18
Геркенс
24
Де Сар
94
Лукаку
11
Рафаэлов
38
Арун
23
Миеси
28
Мрабти
9
Швед
9
Швед
28
Мрабти
13
21
21
13
9
Энгвалль
8
8
9
Энгвалль
11
Хайреманс
40
Вранкс
40
Вранкс
11
Хайреманс
10
Сторм
10
10
10
Сторм
94
Лукаку
18
Юклеред
18
Юклеред
94
Лукаку
21
Батубинсика
25
Гелин
25
Гелин
21
Батубинсика
23
Миеси
14
Бенавенте
14
Бенавенте
23
Миеси
24
Де Сар
34
Бойя
34
Бойя
24
Де Сар
Остались в запасе
Мехелен
Антверпен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
12
Исса Каборе
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
71
Давор Матияс
ВР
41
Тьям Шевон
ВР
14
Мануэль Бенсон
ПВ
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
12
Исса Каборе
ЦЗ
Остались в запасе
71
Давор Матияс
ВР
41
Тьям Шевон
ВР
14
Мануэль Бенсон
ПВ
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Мехелен - Антверпен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
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