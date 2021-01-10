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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Жил Висенте
Фаренсе - Жил Висенте: обзор матча 10 января 2021
Фаренсе
10.01.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 13 тур
3 : 1
Завершен
Жил Висенте
10'
N. Stojiljkovic
84'
Ф. Исидоро
29'
Лоуренси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Жил Висенте
90'
Желтая карточка
Р. Фернандеш
85'
Замена
L.
️️️️
Л. Минейро
85'
Замена
Б. Анне
️️️️
T.
ГОЛ! 2:1!
Ф. Исидоро
84'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Р. Галд
81'
Желтая карточка
F. Nunes
75'
68'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
64'
Замена
И. Барай
️️️️
В. Карвальо
Замена
M. Queta
️️️️
H. Seco
38'
32'
Желтая карточка
Лоуренси
29'
ГОЛ! 1:1!
Лоуренси
Пас отдал
Родригао
ГОЛ! 1:0!
N. Stojiljkovic
Пас отдал
А. Удрхири
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
13
Бура
ОП
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
25
Райан Галд
АП
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Жил Висенте
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Витор Карвальо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
31
Talocha
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
11
Брайан Мансилья
ЦП
17
Miguel Bandarra
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
16
Juan Villa
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
1-2-1-1-5
1
78
13
Бура
6
Удрхири
14
Исидоро
25
Галд
92
19
7
7
41
3-1-2-1-3
33
2
Перейра
26
Фернандеш
5
Родригао
30
Минейро
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
19
Фуджимото
16
Лино
7
Лоуренси
31
7
10
10
7
25
Галд
11
Мансилья
11
Мансилья
25
Галд
31
11
Анне
11
Анне
31
30
Минейро
27
27
30
Минейро
6
Карвальо
77
Барай
77
Барай
6
Карвальо
Остались в запасе
Фаренсе
Жил Висенте
1
Уго Маркеш
ВР
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
99
Брайан Араухо
ВР
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
16
Juan Villa
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
16
Juan Villa
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Фаренсе - Жил Висенте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
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