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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Астерас
Аполлон Смирнис - Астерас: обзор матча 10 января 2021
Аполлон Смирнис
10.01.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Астерас
20'
Х. Барралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Астерас
79'
Замена
Т. Пасалидис
️️️️
L. FernÃ¡ndez
67'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
67'
Замена
️️️️
Сито
Замена
A. Mounier
️️️️
К. Бручич
66'
60'
Желтая карточка
Х. Барралес
43'
Желтая карточка
Х. Мунафо
Желтая карточка
F. Andoni
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барралес
17'
Желтая карточка
Ф. Альварес
Желтая карточка
Х. Лисгарас
12'
10'
Желтая карточка
Сито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Аполлон Смирнис
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Астерас
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
4-4-3
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
2
Бручич
0
77
Колл
14
Сливка
64
23
Цилулис
11
9
87
3-2-5
99
Цифцис
22
Гарсия
19
Кастаньо
24
Альварес
8
Мунафо
6
15
40
Сито
10
9
Барралес
20
Регис
0
0
2
Бручич
0
0
2
Бручич
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
27
Коцирас
27
Коцирас
10
58
Пасалидис
58
Пасалидис
10
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Астерас
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
Остались в запасе
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Аполлон Смирнис - Астерас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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