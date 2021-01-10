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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - ПСВ
Аякс - ПСВ: обзор матча 10 января 2021
Аякс
10.01.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 15 тур
2 : 2
Завершен
ПСВ
40'
К. Промес
65'
Антони
2'
Э. Захави
21'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - ПСВ
82'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Э. Захави
81'
Желтая карточка
Э. Захави
81'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
М. Ихаттарен
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
80'
Замена
М. Кудус
️️️️
К. Промес
79'
76'
Замена
М. Жуниор
️️️️
Д. Мален
68'
Замена
Р. Томас
️️️️
К. Гакпо
ГОЛ! 2:2!
Антони
Пас отдал
С. Аллер
65'
Желтая карточка
Д. Классен
53'
Замена
С. Аллер
️️️️
З. Лабиад
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Промес
Пас отдал
Д. Тадич
40'
21'
ГОЛ! 0:2!
Э. Захави
Пас отдал
Д. Мален
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Захави
Пас отдал
Д. Мален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
Схюрс
3
Мазрауи
8
Гравенберх
10
Тадич
52
Лабиад
7
Антони
10
Промес
18
Классен
3-2-2-1-2
38
Мвого
21
Боскальи
4
Тезе
30
Макс
13
Росарио
6
Сангаре
24
Дюмфрис
52
Ихаттарен
18
Гакпо
14
Мален
7
Захави
10
Промес
20
Кудус
20
Кудус
10
Промес
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
52
Лабиад
22
Аллер
22
Аллер
52
Лабиад
14
Мален
17
Жуниор
17
Жуниор
14
Мален
7
Захави
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Захави
18
Гакпо
30
Томас
30
Томас
18
Гакпо
52
Ихаттарен
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
52
Ихаттарен
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Винсент Мюллер
ВР
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Аякс - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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