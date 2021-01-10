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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Моркамб
Челси - Моркамб: обзор матча 10 января 2021
Челси
10.01.2021, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Моркамб
18'
М. Маунт
44'
Т. Вернер
49'
К. Хадсон-Одои
85'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Моркамб
86'
Замена
L. McAlinden
️️️️
К. Стоктон
ГОЛ! 4:0!
К. Хаверц
Пас отдал
С. Аспиликуэта
85'
Замена
Ф. Томори
️️️️
К. Зума
80'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
К. Хадсон-Одои
80'
78'
Желтая карточка
Л. Гибсон
74'
Замена
Б. Лайонс
️️️️
К. Мендес
Замена
Т. Абрахам
️️️️
М. Маунт
74'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Вернер
68'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Х. Зиеш
68'
62'
Замена
J. O'Sullivan
️️️️
J. Slew
62'
Замена
K. Mellor
️️️️
Р. Куни
62'
Замена
Л. Гибсон
️️️️
S. Hendrie
ГОЛ! 3:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Х. Зиеш
49'
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Хаверц
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Маунт
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Моркамб
2
Райан Куни
ПЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Адам Филлипс
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
12
Mark Halstead
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
3
Stephen Hendrie
ЦФ
4
Harry Davis
ЦФ
4
Nathaniel Knight-Percival
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Моркамб
25
Джейк Тернер
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
6
Алекс Кеньон
ОП
8
Брэд Лайонс
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
17
Ajay Leitch-Smith
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
4-2-2-2
13
Кепа
33
Эмерсон
4
Зума
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
6
Гилмор
22
Зиеш
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
29
Хаверц
1-1-2-1-5
2
Куни
24
Сонго'о
8
Филлипс
24
Уайлдиг
7
Мендес
13
Стоктон
4
4
3
11
22
Зиеш
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Зиеш
4
Зума
23
Томори
23
Томори
4
Зума
11
Вернер
9
Жиру
9
Жиру
11
Вернер
7
Маунт
18
Абрахам
18
Абрахам
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
18
Анджорин
18
Анджорин
7
Хадсон-Одои
2
Куни
4
4
2
Куни
3
30
Гибсон
30
Гибсон
3
11
16
16
11
7
Мендес
8
Лайонс
8
Лайонс
7
Мендес
13
Стоктон
11
11
13
Стоктон
Остались в запасе
Челси
Моркамб
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
25
Джейк Тернер
ВР
6
Алекс Кеньон
ОП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
17
Ajay Leitch-Smith
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
6
Алекс Кеньон
ОП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
17
Ajay Leitch-Smith
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Челси - Моркамб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Стадион:
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