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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Ларисса
Панатинаикос - Ларисса: обзор матча 10 января 2021
Панатинаикос
10.01.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ларисса
36'
Карлитос
90+4'
D. Emmanouilidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Ларисса
ГОЛ! 2:0!
D. Emmanouilidis
90'
+4
Замена
D. Serpezis
️️️️
С. Александропулос
87'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
Ф. Иоаннидис
87'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
85'
85'
Замена
M. Nunic
️️️️
Ф. Дурмишай
Замена
А. Кампецис
️️️️
Карлитос
79'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
А. Канталапьерда
78'
Желтая карточка
Ф. Велес
75'
60'
Замена
M. Bertos
️️️️
N. Zizic
60'
Замена
N. Trujić
️️️️
R. Milosavljevic
51'
Желтая карточка
S. Filip
ГОЛ! 1:0!
Карлитос
36'
21'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Карлитос
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Ларисса
70
Steliano Filip
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
24
Christian Konan
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
3-4-3
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
4
Фран Велес
27
Хуанкар
10
Карлитос
37
14
Александропулос
10
Канталапьерда
7
Иоаннидис
14
3-2-5
70
16
5
20
Спарв
22
0
70
Пинакас
17
Дурмишай
5
8
7
Иоаннидис
17
17
7
Иоаннидис
10
Канталапьерда
8
Бузукис
8
Бузукис
10
Канталапьерда
14
Александропулос
58
58
14
Александропулос
10
Карлитос
90
Кампецис
90
Кампецис
10
Карлитос
22
7
7
22
16
25
25
16
17
Дурмишай
33
33
17
Дурмишай
Остались в запасе
Панатинаикос
Ларисса
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
24
Christian Konan
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
23
Georgios Maidanos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
24
Christian Konan
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Остались в запасе
23
Georgios Maidanos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
28
Athanasios Stoinovic
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Панатинаикос - Ларисса
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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