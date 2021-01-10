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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Лацио
Парма - Лацио: обзор матча 10 января 2021
Парма
10.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
55'
Л. Альберто
67'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Лацио
84'
Замена
Д. Андерсон
️️️️
А. Марушич
84'
Замена
Патрик
️️️️
М. Лаццари
Замена
В. Михаила
️️️️
С. Сом
75'
72'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
72'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ф. Кайседо
69'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
67'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Б. Балог
66'
65'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Г. Бругман
64'
Желтая карточка
Эрнани
63'
55'
ГОЛ! 0:1!
Л. Альберто
Пас отдал
М. Лаццари
Замена
Д. Риччи
️️️️
Й. Осорио
46'
Замена
Б. Балог
️️️️
Л. Валенти
34'
Желтая карточка
Г. Бругман
28'
Желтая карточка
М. Буси
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
19
Симон Сом
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Эрнани
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
5
Валенти
71
Осорио
22
Алвеш
44
Буси
16
Бругман
19
Сом
27
Куртич
23
Эрнани
27
Жервиньо
14
Корнелиус
3-2-2-1-2
25
Рейна
5
Фелипе
26
Раду
15
Ачерби
29
Лаццари
77
Марушич
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
71
Осорио
31
Риччи
31
Риччи
71
Осорио
5
Валенти
40
Балог
40
Балог
5
Валенти
19
Сом
7
Михаила
7
Михаила
19
Сом
16
Бругман
45
Инглесе
45
Инглесе
16
Бругман
77
Марушич
33
Андерсон
33
Андерсон
77
Марушич
29
Лаццари
4
Патрик
4
Патрик
29
Лаццари
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
10
Кайседо
8
Перейра
8
Перейра
10
Кайседо
Остались в запасе
Парма
Лацио
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Парма - Лацио
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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