Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Сити - Портсмут
Бристоль Сити - Портсмут: обзор матча 10 января 2021
Бристоль Сити
10.01.2021, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Портсмут
19'
Ф. Дьедиу
83'
К. Мартин
45+1'
К. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Портсмут
87'
Замена
Д. Ивула
️️️️
М. Якобс
ГОЛ! 2:1!
К. Мартин
83'
82'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
Замена
З. Винер
️️️️
Т. Бакинсон
81'
Замена
Х. Массенго
️️️️
А. Надь
77'
71'
Желтая карточка
L. Brown
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Х. Аделакун
66'
Замена
T. Moore
️️️️
Э. Моусон
65'
65'
Замена
E. Harrison
️️️️
Д. Маркиз
46'
Замена
Д. Уотмоу
️️️️
Р. Николайсен
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Джонсон
Пас отдал
Э. Кэннон
32'
Желтая карточка
Р. Николайсен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Х. Аделакун
19'
Желтая карточка
А. Надь
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Портсмут
13
Крейг Макгилливрей
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
24
Майкл Якобс
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
0
R. Williams
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
28
Sam Pearson
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Портсмут
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
8
Брин Моррис
ОП
41
Duncan Turnbull
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
5
Paul Downing
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Бентли
26
Моусон
5
Мариаппа
10
26
Калас
19
Бакинсон
6
Надь
47
Аделакун
18
Мартин
42
Семеньо
18
Дьедиу
4-2-1-3
13
Макгилливрей
22
Джонсон
4
Нэйлор
2
Николайсен
20
Раггет
7
Кэннон
24
Якобс
10
Харнесс
27
Маркиз
3
0
26
Моусон
4
4
26
Моусон
19
Бакинсон
26
Винер
26
Винер
19
Бакинсон
6
Надь
4
Массенго
4
Массенго
6
Надь
47
Аделакун
21
Уэллс
21
Уэллс
47
Аделакун
24
Якобс
39
Ивула
39
Ивула
24
Якобс
2
Николайсен
6
Уотмоу
6
Уотмоу
2
Николайсен
27
Маркиз
19
19
27
Маркиз
Остались в запасе
Бристоль Сити
Портсмут
28
Sam Pearson
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ryley Towler
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
41
Duncan Turnbull
ЦФ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
5
Paul Downing
ЦФ
8
Брин Моррис
ОП
33
Ben Close
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
28
Sam Pearson
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ryley Towler
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Остались в запасе
41
Duncan Turnbull
ЦФ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
5
Paul Downing
ЦФ
8
Брин Моррис
ОП
33
Ben Close
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Бристоль Сити - Портсмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Портсмут
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+