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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Штутгарт
Аугсбург - Штутгарт: обзор матча 10 января 2021
Аугсбург
10.01.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 4
Завершен
Штутгарт
46'
М. Рихтер
10'
Н. Гонсалес (П)
29'
Силас
61'
Г. Кастро
87'
Д. Дидави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Штутгарт
90'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
В. Эндо
87'
ГОЛ! 1:4!
Д. Дидави
Пас отдал
В. Антон
86'
Замена
С. Калайджич
️️️️
Силас
86'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Н. Гонсалес
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Ф. Нидерлехнер
86'
77'
Замена
Д. Дидави
️️️️
М. Климович
77'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Г. Кастро
Вторая желтая
М. Рихтер
76'
Желтая карточка
М. Рихтер
73'
Замена
А. Хан
️️️️
К. Груэсо
66'
Замена
Р. Гумни
️️️️
Р. Варгас
66'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Иаго
66'
61'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кастро
Пас отдал
Н. Гонсалес
50'
Желтая карточка
В. Эндо
ГОЛ! 1:2!
М. Рихтер
Пас отдал
Р. Варгас
46'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Р. Хедира
46'
32'
Желтая карточка
В. Антон
29'
ГОЛ! 0:2!
Силас
Пас отдал
Б. Соса
Желтая карточка
К. Груэсо
23'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
40
Матео Климович
АП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Танги Кулибали
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Филипп Клемент
АП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
3-2-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
2
Удуохай
39
Оксфорд
8
Хедира
5
Штробль
11
Груэсо
11
Варгас
20
Калиджиури
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
4-2-1-3
1
Кобель
15
Штенцель
2
Кемпф
3
Антон
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
26
Силас
40
Климович
31
Гонсалес
7
Нидерлехнер
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
7
Нидерлехнер
11
Варгас
20
Гумни
20
Гумни
11
Варгас
11
Груэсо
28
Хан
28
Хан
11
Груэсо
57
Иаго
22
Педерсен
22
Педерсен
57
Иаго
8
Хедира
11
Грегоритч
11
Грегоритч
8
Хедира
31
Гонсалес
10
Кулибали
10
Кулибали
31
Гонсалес
8
Кастро
10
Ферстер
10
Ферстер
8
Кастро
3
Эндо
10
Клемент
10
Клемент
3
Эндо
40
Климович
10
Дидави
10
Дидави
40
Климович
26
Силас
11
Калайджич
11
Калайджич
26
Силас
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
23
Тим Цивейя
ЦП
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
23
Тим Цивейя
ЦП
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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