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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Сантос
Сан-Паулу - Сантос: обзор матча 10 января 2021
Сан-Паулу
10.01.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
46'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Сантос
Желтая карточка
H.
82'
Замена
P. Boia
️️️️
Г. Сара
82'
Замена
H.
️️️️
Луан
82'
77'
Желтая карточка
Алисон
72'
Замена
Л. Перес
️️️️
Ж. Мота
72'
Замена
P.
️️️️
А. Гомес
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
И. Гомес
72'
Замена
G. Carneiro
️️️️
Пабло
72'
67'
Желтая карточка
Ж. Пауло
66'
Замена
Алисон
️️️️
J.
58'
Замена
К. Жорже
️️️️
Б. Маркес
Замена
В. Буэно
️️️️
Лео
58'
46'
ГОЛ! 0:1!
J.
Желтая карточка
Пабло
37'
26'
Желтая карточка
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
10
Жена Мота
ЦП
6
Сандри
ЦП
6
Laércio Soldá
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Алисон
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Ивоней
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
4-1-2-4
6
Рейналдо
5
Арболеда
3
Лео
10
Алвес
33
Луан
17
Гомес
8
Сара
18
92
Пабло
20
Бреннер
20
2-1-2-2-3
34
Пауло
22
Мадсон
31
Алекс
17
Балиэйро
10
Мота
6
Сандри
11
Гомес
22
Брага
9
Маркес
9
6
3
Лео
15
Буэно
15
Буэно
3
Лео
8
Сара
98
98
8
Сара
33
Луан
15
15
33
Луан
92
Пабло
20
20
92
Пабло
17
Гомес
22
22
17
Гомес
11
Гомес
31
31
11
Гомес
10
Мота
14
Перес
14
Перес
10
Мота
9
5
Алисон
5
Алисон
9
9
Маркес
19
Жорже
19
Жорже
9
Маркес
Остались в запасе
Сан-Паулу
Сантос
12
Тиаго Коуто
ВР
21
Antonio Galeano
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
18
Игор Винисиус
ПЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Владимир
ВР
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
15
Луис Фелипе
ЦЗ
21
Diego Pituca
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
12
Тиаго Коуто
ВР
21
Antonio Galeano
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
18
Игор Винисиус
ПЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
15
Луис Фелипе
ЦЗ
21
Diego Pituca
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ПВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сан-Паулу - Сантос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
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