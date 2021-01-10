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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Герта
Арминия - Герта: обзор матча 10 января 2021
Арминия
10.01.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Герта
64'
Р. Ябо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Герта
Замена
С. Суку
️️️️
Р. Доан
90'
+4
Замена
А. Майер
️️️️
М. Хартель
90'
+4
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Р. Ябо
87'
Замена
А. Лукоки
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
76'
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Кордова
76'
72'
Замена
Л. Нец
️️️️
В. Дарида
72'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
П. Пекарик
ГОЛ! 1:0!
Р. Ябо
64'
64'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Нганкам
51'
Желтая карточка
П. Пекарик
46'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
М. Платтенхардт
Желтая карточка
Я. Барретт Лаурсен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ортега
7
Лаурсен
5
Пипер
4
Нильссон
27
Брюннер
6
Кунце
10
Ябо
10
Хартель
20
Доан
16
Кордова
9
Клоз
3-3-2-1-1
1
Шволов
7
Миттельштадт
4
Штарк
15
Альдрете
22
Пекарик
29
Тусар
21
Платтенхардт
6
Гендузи
16
Дарида
14
Лукебакио
9
Кордоба
10
Ябо
27
Гебауэр
27
Гебауэр
10
Ябо
20
Доан
14
Суку
14
Суку
20
Доан
10
Хартель
10
Майер
10
Майер
10
Хартель
7
Лаурсен
24
Лукоки
24
Лукоки
7
Лаурсен
16
Кордова
22
Шипплок
22
Шипплок
16
Кордова
22
Пекарик
42
Зеефуик
42
Зеефуик
22
Пекарик
16
Дарида
25
Нец
25
Нец
16
Дарида
21
Платтенхардт
24
Нганкам
24
Нганкам
21
Платтенхардт
Нганкам
9
Пентек
9
Пентек
Нганкам
Остались в запасе
Арминия
Герта
31
Оскар Линнер
ВР
8
Нильс Зойферт
ЦП
4
Натан де Медина
ПЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
8
Нильс Зойферт
ЦП
4
Натан де Медина
ПЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Остались в запасе
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Арминия - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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