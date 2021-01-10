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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Валенсия
Вальядолид - Валенсия: обзор матча 10 января 2021
Вальядолид
10.01.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
76'
К. Солер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Валенсия
90'
+5
Желтая карточка
Т. Корреа
90'
+1
Замена
А. Латорре
️️️️
Д. Черышев
90'
+1
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Васс
Желтая карточка
Ф. Орельяна
86'
82'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Жота
82'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Р. Меса
82'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Л. Перес
81'
76'
ГОЛ! 0:1!
К. Солер
Пас отдал
Х. Луис Гайя
73'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Л. Кан Ин
Замена
О. Плано
️️️️
Т. Вилья
70'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
К. Перес
70'
58'
Желтая карточка
К. Солер
Желтая карточка
Б. Гонсалес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
7
Жота
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Вальядолид
13
Роберто
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
7
Sergio Benito
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
8
Хосе Саласар
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-3-2-1
1
Масип
22
Мартинес
15
Санчес
18
Гонсалес
2
Перес
16
Меса
6
Феде
71
Перес
19
Вилья
7
Жота
19
Вайссман
3-2-2-2-1
1
Хауме
14
Корреа
4
Дьякаби
14
Гайя
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
7
Кан Ин
90
Черышев
9
Гомес
19
Вилья
20
Плано
20
Плано
19
Вилья
71
Перес
14
Эрвияс
14
Эрвияс
71
Перес
16
Меса
4
Алькарас
4
Алькарас
16
Меса
2
Перес
14
Орельяна
14
Орельяна
2
Перес
7
Жота
14
Гвардиола
14
Гвардиола
7
Жота
10
Васс
80
Муса
80
Муса
10
Васс
7
Кан Ин
21
Вальехо
21
Вальехо
7
Кан Ин
90
Черышев
3
Латорре
3
Латорре
90
Черышев
Остались в запасе
Вальядолид
Валенсия
7
Sergio Benito
ЦФ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
8
Хосе Саласар
ЦФ
13
Роберто
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Кристиан Риверо
ВР
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
7
Sergio Benito
ЦФ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
8
Хосе Саласар
ЦФ
13
Роберто
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Вальядолид - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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