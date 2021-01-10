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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Росс Каунти
Ливингстон - Росс Каунти: обзор матча 10 января 2021
Ливингстон
10.01.2021, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Росс Каунти
9'
S. Robinson
81'
А. Форрест
90+1'
J. Hamilton
28'
C. Lakin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Росс Каунти
ГОЛ! 3:1!
J. Hamilton
90'
+1
85'
Замена
I. Vigurs
️️️️
C. Lakin
ГОЛ! 2:1!
А. Форрест
81'
74'
Замена
B. McKay
️️️️
Д. Тиллсон
Замена
J. Hamilton
️️️️
S. Robinson
71'
Замена
А. Форрест
️️️️
J. Mullin
68'
67'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
Г. Пэтон
60'
Желтая карточка
Г. Пэтон
52'
Желтая карточка
R. Draper
30'
Желтая карточка
А. Яковитти
28'
ГОЛ! 1:1!
C. Lakin
Пас отдал
Г. Пэтон
12'
Желтая карточка
Д. Тиллсон
Желтая карточка
Д. Холт
11'
ГОЛ! 1:0!
S. Robinson
Пас отдал
Н. Девлин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
12
Julien Serrano
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
Росс Каунти
43
Джош Рид
ЛЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
4-5-1
1
Стриек
10
5
3
Браун
0
14
8
Холт
6
2
Девлин
8
Питтман
28
3-4-3
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
15
Уотсон
21
6
12
Пэтон
22
Тиллсон
10
Келли
18
Шоу
8
6
14
14
Форрест
14
Форрест
14
28
38
38
28
12
Пэтон
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
12
Пэтон
8
11
11
8
22
Тиллсон
9
9
22
Тиллсон
Остались в запасе
Ливингстон
Росс Каунти
12
Julien Serrano
ЦФ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
43
Джош Рид
ЛЗ
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Anthony Andreu
ЦП
7
Michael Gardyne
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
12
Julien Serrano
ЦФ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
Остались в запасе
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
43
Джош Рид
ЛЗ
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Anthony Andreu
ЦП
7
Michael Gardyne
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Ливингстон - Росс Каунти
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
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Ливингстон
Росс Каунти
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
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2023.09.23 20:29
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2022.12.24 21:11
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