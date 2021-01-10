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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кроули Таун - Лидс
Кроули Таун - Лидс: обзор матча 10 января 2021
Кроули Таун
10.01.2021, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Лидс
50'
Н. Царулла
53'
Э. Надесан
70'
J. Tunnicliffe
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кроули Таун - Лидс
Замена
J. Doherty
️️️️
J. Hessenthaler
90'
+1
Желтая карточка
J. Hessenthaler
83'
Замена
J. Wright
️️️️
Н. Царулла
72'
Замена
A. Davies
️️️️
S. Matthews
71'
ГОЛ! 3:0!
J. Tunnicliffe
70'
69'
Желтая карточка
К. Филлипс
58'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Поведа
ГОЛ! 2:0!
Э. Надесан
Пас отдал
Т. Николс
53'
ГОЛ! 1:0!
Н. Царулла
Пас отдал
Э. Надесан
50'
46'
Замена
О. Кейси
️️️️
Л. Купер
46'
Замена
Д. Дженкинс
️️️️
П. Стрейк
46'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
1
Гленн Моррис
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
25
Ник Царулла
ЛВ
23
Джек Пауэлл
ЦП
4
George Francomb
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
24
Tony Craig
ЦФ
20
Sam Matthews
ЦФ
4
Jake Hessenthaler
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Кроули Таун
8
Тайлер Фрост
ПВ
26
Brian Galach
ЦФ
37
Stuart Nelson
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
3
Josh Doherty
ЦФ
5
Joe McNerney
ЦФ
44
Josh Wright
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Лидс
1
Элия Каприле
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
47
Джек Дженкинс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Рафинья
ЦФ
1-1-1-5
1
Моррис
6
Даллисон
23
Пауэлл
25
Царулла
24
7
Николс
4
20
6
4-1-1-1-3
1
Касилья
3
Дэвис
4
Стрейк
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
16
Шеклтон
19
Эрнандес
19
Родриго
11
Кошта
99
Поведа
20
2
2
20
4
3
3
4
25
Царулла
44
44
25
Царулла
4
Стрейк
47
Дженкинс
47
Дженкинс
4
Стрейк
6
Купер
4
Кейси
4
Кейси
6
Купер
19
Родриго
11
Харрисон
11
Харрисон
19
Родриго
99
Поведа
11
Рафинья
11
Рафинья
99
Поведа
Остались в запасе
Кроули Таун
Лидс
26
Brian Galach
ЦФ
37
Stuart Nelson
ЦФ
5
Joe McNerney
ЦФ
8
Тайлер Фрост
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
20
Сэм Гринвуд
АП
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
1
Элия Каприле
ВР
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
26
Brian Galach
ЦФ
37
Stuart Nelson
ЦФ
5
Joe McNerney
ЦФ
8
Тайлер Фрост
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
1
Элия Каприле
ВР
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Кроули Таун - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
- : -
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Солфорд Сити
2 : 1
17.10.2026
Кроули Таун
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Броадфилд Стэдиум
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