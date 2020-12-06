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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Викинг
Сандефьорд - Викинг: обзор матча 06 декабря 2020
Сандефьорд
06.12.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
2 : 2
Завершен
Викинг
25'
R.
74'
R.
76'
В. Бериша
89'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Викинг
89'
ГОЛ! 2:2!
В. Бериша
Замена
E. Palsson
️️️️
Х. Сингх
80'
Замена
M. Kreuzriegler
️️️️
М. Хаакенстад
80'
76'
ГОЛ! 2:1!
В. Бериша
Пас отдал
Р. Даниэль Викстоль
ГОЛ! 2:0!
R.
Пас отдал
Б. Вембангомо
74'
Замена
️️️️
Д. Вега
65'
58'
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
И. Ибрахимай
58'
Замена
В. Бериша
️️️️
T. HÃ¸iland
27'
Замена
J. De Souza
️️️️
E. Ãstensen
ГОЛ! 1:0!
R.
Пас отдал
С. Гуссиас
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
2
Lars Grorud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
16
Even Ãstensen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сандефьорд
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
Викинг
16
Кристоффер Лекберг
ОП
13
Michael Crowe
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
2-3-1-5
5
Вембангомо
2
Хаакенстад
24
Сингх
15
Вега
3
Валес
99
Хансен
28
Гуссиас
3
10
1
2
4-1-2-1-2
1
Остбю
28
Себулонсен
3
Веватне
5
Хеггхейм
23
Викстоль
8
Белл
29
Ибрахимай
28
Фридьоунссон
8
Аукленд
10
16
2
Хаакенстад
4
4
2
Хаакенстад
24
Сингх
6
6
24
Сингх
29
Ибрахимай
9
9
29
Ибрахимай
16
26
26
16
10
14
Бериша
14
Бериша
10
Остались в запасе
Сандефьорд
Викинг
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
13
Michael Crowe
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Остались в запасе
13
Michael Crowe
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Сандефьорд - Викинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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