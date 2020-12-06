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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Нордшелланд
Сендерийск - Нордшелланд: обзор матча 06 декабря 2020
Сендерийск
06.12.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Нордшелланд
44'
J. Simonsen
47'
Х. Райт
52'
А. Франсис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Нордшелланд
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
А. Якобсен
90'
+3
Желтая карточка
M. Albaek
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
А. Франсис
86'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
J. Djourou
86'
Замена
О. Антман
️️️️
И. Атанга
85'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
М. Андерсен
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
Ю. Эскесен
79'
Замена
R. Hassan
️️️️
Х. Райт
79'
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Франсис
ГОЛ! 2:0!
Х. Райт
Пас отдал
M. Dal Hende
47'
ГОЛ! 1:0!
J. Simonsen
Пас отдал
С. Гартенманн
44'
21'
Замена
U. Jenssen
️️️️
М. Диоманде
Желтая карточка
А. Бах
18'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
А. Бах
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Сендерийск
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
0
J. Absalonsen
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
3-2-2-3
20
Томас
5
27
3
Гартенманн
3
Шмидль
18
Бах
29
17
18
Якобсен
11
Райт
21
3-5-1
1
Виндаль
18
Месик
4
Хансен
33
8
Андерсен
17
Франсис
10
Диоманде
33
Кристенсен
10
Ригор
20
Атанга
11
Райт
77
77
11
Райт
Эскесен
22
Фредериксен
22
Фредериксен
Эскесен
18
Бах
34
Эскесен
34
Эскесен
18
Бах
18
Якобсен
20
20
18
Якобсен
10
Диоманде
5
5
10
Диоманде
33
17
Тюхосен
17
Тюхосен
33
20
Атанга
11
Антман
11
Антман
20
Атанга
8
Андерсен
42
Чуквуани
42
Чуквуани
8
Андерсен
Остались в запасе
Сендерийск
Нордшелланд
1
Nikolai Flø
ЦФ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
0
J. Absalonsen
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
72
Martin Vantruba
ВР
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
0
J. Absalonsen
ЦП
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Сендерийск - Нордшелланд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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