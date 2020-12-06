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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Днепр-1
Заря - Днепр-1: обзор матча 06 декабря 2020
Заря
06.12.2020, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Днепр-1
52'
А. Громов
75'
А. Громов
84'
Д. Иванисеня
90'
А. Назаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Днепр-1
90'
+3
Замена
️️️️
Ф. Ди Франко
90'
+3
Замена
️️️️
А. Назаренко
90'
+3
Замена
️️️️
Д. Коркишко
90'
ГОЛ! 3:1!
А. Назаренко
Пас отдал
O. Khoblenko
Замена
Леовигилдо
️️️️
А. Цыганик
89'
Замена
Д. Поддубный
️️️️
Й. Абу Ханна
89'
ГОЛ! 3:0!
Д. Иванисеня
Пас отдал
В. Юрченко
84'
Замена
М. Перович
️️️️
А. Громов
84'
Замена
С. Гринь
️️️️
В. Кабаев
84'
ГОЛ! 2:0!
А. Громов
75'
71'
Замена
А. Батагов
️️️️
С. Кравченко
Замена
М. Лунев
️️️️
А. Саядманеш
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Громов
Пас отдал
Д. Иванисеня
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
22
Никола Васили
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
7
Александр Назаренко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
34
Maksym Agapov
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Днепр-1
44
Арсений Батагов
ЦП
3-3-1-3
22
Васили
4
Ханна
15
Вернидуб
45
Фаворов
21
Иванисеня
29
Назарина
80
Юрченко
22
Кабаев
17
Саядманеш
28
Громов
14
Цыганик
3-3-4
29
Сарнавский
3
Адамюк
18
Логинов
5
Сваток
7
Назаренко
14
Кравченко
77
Игнатенко
7
Коркишко
20
Ди Франко
9
6
Ярмолюк
14
Цыганик
6
Леовигилдо
6
Леовигилдо
14
Цыганик
4
Ханна
47
Поддубный
47
Поддубный
4
Ханна
22
Кабаев
50
Гринь
50
Гринь
22
Кабаев
17
Саядманеш
14
Лунев
14
Лунев
17
Саядманеш
28
Громов
9
Перович
9
Перович
28
Громов
14
Кравченко
44
Батагов
44
Батагов
14
Кравченко
Остались в запасе
Заря
Днепр-1
34
Maksym Agapov
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
34
Maksym Agapov
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Заря - Днепр-1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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