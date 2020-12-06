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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 06 декабря 2020
Лилль
06.12.2020, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Монако
53'
Д. Дэвид
65'
Ю. Языджи
90'
П. Пеллегри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монако
Желтая карточка
Т. Веа
90'
+2
Желтая карточка
Б. Сумаре
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:1!
П. Пеллегри
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Т. Джало
83'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Ж. Бамба
83'
80'
Замена
Г. Марипан
️️️️
Б. Бадьяшиль
70'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ж. Мартинш
69'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
О. Чуамени
Замена
Т. Веа
️️️️
Н. Иконе
69'
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
69'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
Б. Йылмаз
65'
Желтая карточка
Т. Джало
64'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Дэвид
62'
58'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Н. Иконе
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
35
Джало
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
15
Дэвид
17
Йылмаз
4-1-1-2-2
1
Манноне
2
Агилар
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
35
Джало
6
Брадарич
6
Брадарич
35
Джало
19
Бамба
80
Лихаджи
80
Лихаджи
19
Бамба
15
Дэвид
97
Языджи
97
Языджи
15
Дэвид
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
93
Иконе
22
Веа
22
Веа
93
Иконе
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
10
Мартинш
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Мартинш
5
Бадьяшиль
3
Марипан
3
Марипан
5
Бадьяшиль
10
Бен-Йеддер
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Бен-Йеддер
14
Чуамени
9
Пеллегри
9
Пеллегри
14
Чуамени
Остались в запасе
Лилль
Монако
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Лилль - Монако
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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