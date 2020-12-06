Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Страсбур
Нант - Страсбур: обзор матча 06 декабря 2020
Нант
06.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 4
Завершен
Страсбур
16'
Д. Ленар (П)
34'
Х. Диалло
78'
Л. Ажорк (П)
83'
К. Зохи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Страсбур
88'
Замена
М. Сиби
️️️️
А. Томассон
88'
Замена
Л. Кароль
️️️️
А. Каси
84'
Замена
И. Аанеба
️️️️
Х. Диалло
84'
Замена
С. Прсич
️️️️
Д. Ленар
83'
ГОЛ! 0:4!
К. Зохи
Пас отдал
Л. Ажорк
Замена
П. Чиривелья
️️️️
М. Абид
82'
Замена
Б. Ндилю
️️️️
М. Саймон
82'
Желтая карточка
С. Корчиа
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Ажорк
75'
Замена
К. Зохи
️️️️
М. Шахири
Замена
М. Коко
️️️️
К. Бамба
74'
Желтая карточка
И. Луза
67'
Желтая карточка
М. Абид
64'
62'
Желтая карточка
К. Лала
Замена
И. Луза
️️️️
А. Туре
61'
34'
ГОЛ! 0:2!
Х. Диалло
32'
Желтая карточка
Д. Ленар
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Ленар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
33
Абдулайе Усман
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Паллуа
5
Жиротто
14
Корчиа
7
Туре
17
Абид
27
Саймон
10
Бляс
17
Бамба
9
Муани
4-1-1-2-2
1
Кавашима
70
Лала
3
Симакан
4
Джику
19
Каси
28
Сиссоко
14
Ленар
28
Томассон
11
Шахири
19
Ажорк
13
Диалло
17
Абид
4
Чиривелья
4
Чиривелья
17
Абид
17
Бамба
97
Коко
97
Коко
17
Бамба
7
Туре
26
Луза
26
Луза
7
Туре
27
Саймон
11
Ндилю
11
Ндилю
27
Саймон
13
Диалло
44
Аанеба
44
Аанеба
13
Диалло
28
Томассон
23
Сиби
23
Сиби
28
Томассон
19
Каси
23
Кароль
23
Кароль
19
Каси
14
Ленар
14
Прсич
14
Прсич
14
Ленар
11
Шахири
9
Зохи
9
Зохи
11
Шахири
Остались в запасе
Нант
Страсбур
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
33
Абдулайе Усман
ОП
10
Адриен Лебе
АП
21
Бингуру Камара
ВР
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдулайе Усман
ОП
10
Адриен Лебе
АП
21
Бингуру Камара
ВР
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Нант - Страсбур
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Страсбур
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+