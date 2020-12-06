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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Динамо
Зброевка - Динамо: обзор матча 06 декабря 2020
Зброевка
06.12.2020, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Динамо
53'
А. Русек
10'
П. Бранднер
16'
П. Бранднер
90+2'
П. Цавош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Динамо
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
П. Цавош
Пас отдал
М. ван Бурен
Желтая карточка
M. Vintr
87'
85'
Замена
Л. Гавел
️️️️
П. Бранднер
Замена
Я. Гладик
️️️️
J. Kotula
84'
81'
Замена
M. Mrsic
️️️️
K. Meszaros
64'
Желтая карточка
P. Javorek
Замена
M. Vintr
️️️️
J. Prichystal
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Русек
Пас отдал
P. Dreksa
53'
Замена
Я. Шурал
️️️️
З. Гайич
32'
Замена
Š. Šumbera
️️️️
P. Stepanovsky
32'
27'
Желтая карточка
М. Таловеров
Желтая карточка
P. Stepanovsky
18'
16'
ГОЛ! 0:2!
П. Бранднер
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Бранднер
Пас отдал
P. Javorek
Желтая карточка
З. Гайич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
P. Javorek
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
9
Матей Валента
АП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
14
Ян Гладик
ПВ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
40
Martin Sustr
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
0
M. Vintr
ЦФ
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
12
L. Matejka
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
1-1-5
5
Гайич
0
9
Русек
44
0
0
0
2-2-1-5
40
Таловеров
12
Чолич
0
8
Цавош
9
Валента
3
33
10
ван Бурен
11
Бранднер
0
0
8
8
0
5
Гайич
15
Шурал
15
Шурал
5
Гайич
44
0
0
44
28
14
Гладик
14
Гладик
28
12
12
11
Бранднер
5
Гавел
5
Гавел
11
Бранднер
0
0
0
0
Остались в запасе
Зброевка
Динамо
40
Martin Sustr
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
42
Войтех Ворел
ВР
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
40
Martin Sustr
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
Остались в запасе
8
Lukas Janosik
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
42
Войтех Ворел
ВР
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Зброевка - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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