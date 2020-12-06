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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кальяри
Верона - Кальяри: обзор матча 06 декабря 2020
Верона
06.12.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
21'
М. Дзакканьи
48'
Р. Марин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кальяри
90'
+1
Замена
М. Трамони
️️️️
Р. Соттиль
83'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Трипальделли
83'
Замена
К. Олива
️️️️
Р. Марин
Желтая карточка
Э. Сальседо
81'
76'
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Паволетти
Замена
А. Фавилли
️️️️
С. Ди Кармине
67'
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Дзакканьи
67'
Замена
М. Ловато
️️️️
А. Тамез
55'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Д. Лазович
54'
48'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марин
Пас отдал
Л. Паволетти
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Д. Фараони
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
42
Джанлука Контини
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-2-2-2
16
Сильвестри
27
Давидович
11
Чеккерини
32
Димарко
19
Фараони
61
Тамез
44
Велозу
10
Дзакканьи
72
Барак
11
Ди Кармине
88
Лазович
4-3-3
28
Краньо
4
Цаппа
6
Валюкевич
44
Карбони
33
Трипальделли
24
Фараго
26
Рог
18
Марин
9
Жоао Педро
23
Соттиль
30
Паволетти
61
Тамез
5
Ловато
5
Ловато
61
Тамез
10
Дзакканьи
19
Колли
19
Колли
10
Дзакканьи
88
Лазович
10
Сальседо
10
Сальседо
88
Лазович
11
Ди Кармине
99
Фавилли
99
Фавилли
11
Ди Кармине
18
Марин
28
Олива
28
Олива
18
Марин
23
Соттиль
10
Трамони
10
Трамони
23
Соттиль
33
Трипальделли
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Трипальделли
30
Паволетти
9
Черри
9
Черри
30
Паволетти
Остались в запасе
Верона
Кальяри
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
20
Иван Илич
ЦП
2
Бруно Амионе
ЦЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
18
Симоне Пинна
ЦЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
42
Джанлука Контини
ЦФ
18
Симоне Арести
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
20
Иван Илич
ЦП
2
Бруно Амионе
ЦЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
Остались в запасе
18
Симоне Пинна
ЦЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
42
Джанлука Контини
ЦФ
18
Симоне Арести
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Верона - Кальяри
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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