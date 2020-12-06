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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рапид
Хартберг - Рапид: обзор матча 06 декабря 2020
Хартберг
06.12.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Рапид
66'
Т. Роттер
2'
К. Аразе
35'
Э. Кара
76'
К. Аразе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Рапид
Замена
M. Gollner
️️️️
К. Клем
86'
Желтая карточка
Р. Реп
81'
81'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
Желтая карточка
Ю. Хайль
80'
76'
ГОЛ! 1:3!
К. Аразе
ГОЛ! 1:2!
Т. Роттер
66'
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
65'
62'
Замена
Л. Шустер
️️️️
К. Кнасмюллнер
62'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Т. Шик
Замена
Р. Реп
️️️️
С. Хорват
46'
Вторая желтая
Б. Нимага
44'
Желтая карточка
Р. Свете
35'
35'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кара
Желтая карточка
Б. Нимага
23'
18'
Желтая карточка
Л. Граймль
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Аразе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
30
Саша Хорват
АП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
55
Райко Реп
ЦП
34
Emmanuel Igbonekwu
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Свете
33
Лукенедер
31
Роттер
39
14
Клем
28
Хайль
7
Эртльталер
23
Кайнц
29
Нимага
30
Хорват
24
Тадич
4-4-2
25
Гартлер
12
Граймль
44
Барач
31
Ульманн
30
Стойкович
15
Граховац
8
Ритцмайер
13
Шик
28
Кнасмюллнер
9
Кара
36
Аразе
14
Клем
4
4
14
Клем
30
Хорват
55
Реп
55
Реп
30
Хорват
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
28
Кнасмюллнер
5
Шустер
5
Шустер
28
Кнасмюллнер
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
13
Шик
22
Демир
22
Демир
13
Шик
Остались в запасе
Хартберг
Рапид
14
Самсон Тижани
ОП
34
Emmanuel Igbonekwu
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
14
Самсон Тижани
ОП
34
Emmanuel Igbonekwu
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Хартберг - Рапид
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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