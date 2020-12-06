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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Аполлон Смирнис
ОФИ - Аполлон Смирнис: обзор матча 06 декабря 2020
ОФИ
06.12.2020, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Аполлон Смирнис
3'
F. Andoni
70'
A. Dauda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Аполлон Смирнис
Замена
O. Lymperakis
️️️️
N. Korovesis
82'
75'
Замена
I. Varkas
️️️️
С. Цилулис
75'
Замена
A. Mounier
️️️️
Д. Баксеванидис
70'
ГОЛ! 0:2!
A. Dauda
Пас отдал
И. Колл
67'
Замена
И. Колл
️️️️
Т. Бединелли
66'
Желтая карточка
Т. Бединелли
Замена
П. Стайкос
️️️️
V. Sakor
58'
55'
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Иоаннидис
49'
Желтая карточка
F. Andoni
46'
Замена
️️️️
Д. Хухумис
21'
Желтая карточка
Д. Хухумис
Желтая карточка
К. Яннулис
17'
3'
ГОЛ! 0:1!
F. Andoni
Пас отдал
С. Цилулис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
64
Fatjon Andoni
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
0
Apostolos Giannou
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Аполлон Смирнис
21
Василиос Витлис
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
0
I. Varkas
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
3-3-3
32
15
Диамантис
18
Яннулис
34
6
38
Балояннис
70
Старжеон
28
22
2
3-2-3-1-2
0
31
Лисгарас
2
Бручич
5
Баксеванидис
3
Хухумис
64
23
Цилулис
14
Сливка
29
Бединелли
29
Иоаннидис
87
34
13
13
34
6
26
Стайкос
26
Стайкос
6
23
Цилулис
0
0
23
Цилулис
29
Бединелли
77
Колл
77
Колл
29
Бединелли
5
Баксеванидис
0
0
5
Баксеванидис
29
Иоаннидис
9
9
29
Иоаннидис
Остались в запасе
ОФИ
Аполлон Смирнис
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ОФИ - Аполлон Смирнис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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