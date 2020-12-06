Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Джонстон
Селтик - Сент-Джонстон: обзор матча 06 декабря 2020
Селтик
06.12.2020, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
83'
М. Эльюнусси
79'
К. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Сент-Джонстон
90'
+3
Желтая карточка
Д. МакНамара
90'
+2
Желтая карточка
L. Craig
86'
Замена
L. Craig
️️️️
C. Bryson
ГОЛ! 1:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Р. Кристи
83'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
К. Айер
81'
79'
ГОЛ! 0:1!
К. Кейн
Пас отдал
С. Мэй
Желтая карточка
К. МакГрегор
78'
68'
Желтая карточка
К. Кейн
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Т. Рогич
68'
64'
Желтая карточка
Д. Уотерспун
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
С. Браун
59'
54'
Желтая карточка
C. Bryson
Замена
Г. Тэйлор
️️️️
Д. Лаксальт
46'
26'
Замена
К. Кейн
️️️️
M. O'Halloran
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
0
L. Craig
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
54
Michael McFarlane
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Баркас
93
Лаксальт
6
Жульен
20
Айер
30
Фримпонг
55
Биттон
42
МакГрегор
8
Браун
7
Рогич
10
Кристи
29
Эдуард
3-2-3-2
28
Кларк
4
Гордон
17
Тансер
5
МакКарт
20
МакНамара
26
Руни
8
Маккэнн
7
10
Уотерспун
17
Мэй
17
93
Лаксальт
32
Тэйлор
32
Тэйлор
93
Лаксальт
20
Айер
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
20
Айер
7
Рогич
14
Тернбулл
14
Тернбулл
7
Рогич
8
Браун
29
Гриффитс
29
Гриффитс
8
Браун
7
0
0
7
17
20
Кейн
20
Кейн
17
Остались в запасе
Селтик
Сент-Джонстон
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
54
Michael McFarlane
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
6
Джейсон Керр
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
Остались в запасе
54
Michael McFarlane
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
6
Джейсон Керр
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Селтик - Сент-Джонстон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Сент-Джонстон
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+