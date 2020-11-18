Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
октябрь 2020
ноябрь 2020
Лига наций (2020/2021). группа A1, 6 тур
Босния и Герцеговина
0 : 2
Италия
Завершен
Польша
1 : 2
Нидерланды
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A2, 6 тур
Бельгия
4 : 2
Дания
Завершен
Англия
4 : 0
Исландия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B1, 6 тур
Австрия
1 : 1
Норвегия
Завершен
Северная Ирландия
1 : 1
Румыния
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B2, 6 тур
Чехия
2 : 0
Словакия
Завершен
Израиль
1 : 0
Шотландия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B3, 6 тур
Венгрия
2 : 0
Турция
Завершен
Сербия
5 : 0
Россия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B4, 6 тур
Ирландия
0 : 0
Болгария
Завершен
Уэльс
3 : 1
Финляндия
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 4 тур
Эквадор
6 : 1
Колумбия
Завершен
Венесуэла
2 : 1
Чили
Завершен
Парагвай
2 : 2
Боливия
Завершен
Уругвай
0 : 2
Бразилия
Завершен
Перу
0 : 2
Аргентина
Завершен