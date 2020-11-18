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Расписание матчей
Лига наций
Сербия - Россия
Сербия - Россия: обзор матча 18 ноября 2020
Сербия
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа B3, 6 тур
5 : 0
Завершен
Россия
10'
Н. Радоньич
25'
Л. Йович
41'
Д. Влахович
45+1'
Л. Йович
64'
Ф. Младенович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Россия
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Ф. Младенович
90'
Замена
С. Павлович
️️️️
С. Митрович
90'
Замена
С. Зделар
️️️️
Н. Гудель
90'
Желтая карточка
Н. Гудель
89'
Желтая карточка
А. Митрович
82'
82'
Желтая карточка
И. Обляков
72'
Замена
Д. Черышев
️️️️
А. Заболотный
ГОЛ! 5:0!
Ф. Младенович
Пас отдал
Д. Влахович
64'
49'
Желтая карточка
А. Заболотный
47'
Желтая карточка
Ю. Жирков
46'
Замена
И. Обляков
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
С. Джанаев
️️️️
Гилерме
46'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
И. Дивеев
Замена
М. Гачинович
️️️️
Н. Максимович
46'
ГОЛ! 4:0!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Младенович
45'
+1
Травма
Н. Максимович
43'
ГОЛ! 3:0!
Д. Влахович
41'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Н. Радоньич
31'
Травма
Н. Радоньич
27'
ГОЛ! 2:0!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Младенович
25'
ГОЛ! 1:0!
Н. Радоньич
Пас отдал
Н. Миленкович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
8
Лука Йович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Россия
1
Гилерме
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Далер Кузяев
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
21
Александр Ерохин
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Саша Зделар
ОП
7
Мият Гачинович
АП
11
Лазар Ранджелович
ПВ
23
Душан Влахович
ЦФ
Россия
16
Сослан Джанаев
ВР
17
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
6
Денис Черышев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
27
Иван Обляков
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Райкович
13
Митрович
4
Миленкович
24
Спайич
25
Младенович
6
Гудель
19
Ристич
5
Максимович
7
Радоньич
9
Митрович
8
Йович
4-2-3-1
1
Гилерме
4
Караваев
3
Дивеев
14
Джикия
18
Жирков
23
Кузяев
7
Оздоев
21
Миранчук
21
Ерохин
11
Миранчук
7
Заболотный
25
Младенович
11
Ранджелович
11
Ранджелович
25
Младенович
6
Гудель
20
Зделар
20
Зделар
6
Гудель
13
Митрович
3
Павлович
3
Павлович
13
Митрович
5
Максимович
7
Гачинович
7
Гачинович
5
Максимович
7
Радоньич
23
Влахович
23
Влахович
7
Радоньич
1
Гилерме
16
Джанаев
16
Джанаев
1
Гилерме
3
Дивеев
4
Евгеньев
4
Евгеньев
3
Дивеев
21
Миранчук
27
Обляков
27
Обляков
21
Миранчук
11
Миранчук
10
Мостовой
10
Мостовой
11
Миранчук
7
Заболотный
6
Черышев
6
Черышев
7
Заболотный
Остались в запасе
Сербия
Россия
1
Джордже Петрович
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
17
Константин Кучаев
ЛАЗ
2
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
Остались в запасе
17
Константин Кучаев
ЛАЗ
2
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Сербия - Россия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
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