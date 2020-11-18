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Расписание матчей
Лига наций
Босния и Герцеговина - Италия
Босния и Герцеговина - Италия: обзор матча 18 ноября 2020
Босния и Герцеговина
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа A1, 6 тур
0 : 2
Завершен
Италия
22'
А. Белотти
68'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Италия
90'
+3
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Л. Инсинье
82'
Замена
К. Ласанья
️️️️
А. Белотти
82'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Д. Берарди
Замена
А. Рахманович
️️️️
Б. Татар
79'
Замена
️️️️
С. Превляк
79'
Замена
Д. Тодорович
️️️️
А. Кадушич
79'
Замена
В. Данилович
️️️️
М. Пьянич
76'
Замена
С. Лончар
️️️️
Р. Крунич
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. Берарди
Пас отдал
М. Локателли
65'
Желтая карточка
Д. Берарди
64'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
А. Кадушич
62'
46'
Замена
Д. Ди Лоренцо
️️️️
А. Флоренци
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
2
Адван Кадушич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
15
Йосип Чорлука
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
10
Амер Гояк
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
8
Беньямин Татар
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Босния и Герцеговина
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
4
Дарко Тодорович
ПЗ
20
Стипе Лончар
ЦП
18
Владан Данилович
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
17
Амар Рахманович
АП
19
Эдин Вишча
ПВ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
14
Роберто Сориано
ЦП
4
Маттео Пессина
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Кевин Ласанья
ЦФ
3-5-2
22
Пирич
2
Кадушич
3
Хаджикадунич
17
Саничанин
15
Чорлука
10
Пьянич
8
Крунич
10
Гояк
13
Цимирот
8
Татар
9
Превляк
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
24
Флоренци
15
Ачерби
6
Бастони
13
Эмерсон
5
Локателли
18
Барелла
8
Жоржиньо
11
Берарди
10
Инсинье
9
Белотти
8
Крунич
20
Лончар
20
Лончар
8
Крунич
10
Пьянич
18
Данилович
18
Данилович
10
Пьянич
2
Кадушич
4
Тодорович
4
Тодорович
2
Кадушич
8
Татар
17
Рахманович
17
Рахманович
8
Татар
10
Инсинье
4
Калабрия
4
Калабрия
10
Инсинье
24
Флоренци
22
Ди Лоренцо
22
Ди Лоренцо
24
Флоренци
11
Берарди
20
Бернардески
20
Бернардески
11
Берарди
9
Белотти
7
Ласанья
7
Ласанья
9
Белотти
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Италия
19
Эдин Вишча
ПВ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
23
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Душан Байевич
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
14
Роберто Сориано
ЦП
4
Маттео Пессина
ЦП
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
19
Эдин Вишча
ПВ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
23
Дени Милошевич
ЦП
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
14
Роберто Сориано
ЦП
4
Маттео Пессина
ЦП
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Босния и Герцеговина - Италия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
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