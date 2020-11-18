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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Аргентина
Перу - Аргентина: обзор матча 18 ноября 2020
Перу
18.11.2020, среда, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 4 тур
0 : 2
Завершен
Аргентина
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Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
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