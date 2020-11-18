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Расписание матчей
Лига наций
Венгрия - Турция
Венгрия - Турция: обзор матча 18 ноября 2020
Венгрия
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа B3, 6 тур
2 : 0
Завершен
Турция
57'
Д. Зигер
90+5'
К. Варга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Турция
ГОЛ! 2:0!
К. Варга
90'
+5
Желтая карточка
А. Гьюрчо
90'
+1
Замена
Э. Ботка
️️️️
Л. Него
89'
88'
Замена
К. Айхан
️️️️
М. Текдемир
Желтая карточка
Ф. Холендер
78'
Желтая карточка
Д. Дибус
77'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
С. Хандья
74'
71'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Д. Тосун
71'
Замена
Б. Озкан
️️️️
О. Туфан
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
Н. Николич
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Зигер
57'
55'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
И. Кахведжи
Желтая карточка
Т. Шери
54'
48'
Желтая карточка
М. Текдемир
Замена
Т. Шери
️️️️
Ж. Калмар
46'
Замена
К. Варга
️️️️
Н. Кеньвеш
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
4
Аттила Салаи
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
16
Жолт Калмар
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Норберт Кеньвеш
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
18
Назим Сангаре
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дженк Тосун
ЦФ
9
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Венгрия
22
Лайош Хегедюш
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
8
Омер Байрам
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Дорухан Токез
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
13
Беркай Озкан
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
3-2-3-2
1
Дибус
2
Ланг
5
Фиола
4
Хандья
4
Салаи
7
Него
16
Калмар
18
Зигер
8
Надь
19
Кеньвеш
23
Николич
3-2-3-2
1
Гюнок
15
Кабак
3
Демирал
14
Текдемир
18
Сангаре
18
Эркин
10
Чалханоглу
6
Туфан
10
Кахведжи
9
Караман
9
Тосун
16
Калмар
10
Шери
10
Шери
16
Калмар
19
Кеньвеш
19
Варга
19
Варга
19
Кеньвеш
7
Него
21
Ботка
21
Ботка
7
Него
4
Хандья
11
Холендер
11
Холендер
4
Хандья
23
Николич
13
Гьюрчо
13
Гьюрчо
23
Николич
10
Кахведжи
11
Языджи
11
Языджи
10
Кахведжи
14
Текдемир
22
Айхан
22
Айхан
14
Текдемир
9
Тосун
20
Тюрук
20
Тюрук
9
Тосун
6
Туфан
13
Озкан
13
Озкан
6
Туфан
Остались в запасе
Венгрия
Турция
13
Андраш Шафер
ЦП
22
Лайош Хегедюш
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
Главный тренер
Марко Росси
8
Омер Байрам
ЛЗ
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Дорухан Токез
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
13
Андраш Шафер
ЦП
22
Лайош Хегедюш
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
Остались в запасе
8
Омер Байрам
ЛЗ
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Дорухан Токез
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Венгрия - Турция
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Пушкаш Арена
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