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Расписание матчей
Лига наций
Бельгия - Дания
Бельгия - Дания: обзор матча 18 ноября 2020
Бельгия
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа A2, 6 тур
4 : 2
Завершен
Дания
3'
Ю. Тилеманс
57'
Р. Лукаку
69'
Р. Лукаку
87'
К. Де Брюйне
17'
Й. Винд
86'
Н. Шадли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Дания
Замена
Д. Боята
️️️️
Я. Вертонген
90'
+1
88'
Замена
П. Систо
️️️️
Й. Винд
ГОЛ! 4:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Т. Фоке
87'
86'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Н. Шадли
Замена
Т. Фоке
️️️️
Т. Азар
77'
76'
Замена
️️️️
Ю. Поульсен
70'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Т. Делэни
ГОЛ! 3:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Т. Азар
69'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Де Брюйне
57'
Желтая карточка
Д. Мертенс
50'
17'
ГОЛ! 1:1!
Й. Винд
Пас отдал
М. Брейтуэйт
ГОЛ! 1:0!
Ю. Тилеманс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
16
Торган Азар
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
25
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Яри Версхарен
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Александр Шольц
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Матиас Йенсен
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
3-3-2-2
1
Куртуа
5
Вертонген
18
Денайе
2
Алдервейрелд
8
Тилеманс
22
Шадли
19
Дендокер
16
Азар
7
Де Брюйне
9
Лукаку
14
Мертенс
2-1-3-1-3
1
Шмейхель
4
Кьер
5
Меле
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
25
Кристиансен
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
19
Винд
5
Вертонген
4
Боята
4
Боята
5
Вертонген
16
Азар
15
Фоке
15
Фоке
16
Азар
8
Делэни
7
Йенсен
7
Йенсен
8
Делэни
19
Винд
23
Систо
23
Систо
19
Винд
Остались в запасе
Бельгия
Дания
14
Доди Лукебакио
ПВ
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Яри Версхарен
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Александр Шольц
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Яри Версхарен
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Александр Шольц
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Бельгия - Дания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Король Бодуэн
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