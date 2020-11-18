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Расписание матчей
Лига наций
Чехия - Словакия
Чехия - Словакия: обзор матча 18 ноября 2020
Чехия
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа B2, 6 тур
2 : 0
Завершен
Словакия
17'
Т. Соучек
55'
З. Ондрашек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Словакия
90'
+3
Желтая карточка
П. Грошовски
Замена
А. Барак
️️️️
В. Дарида
88'
81'
Замена
И. Шранц
️️️️
М. Дуриш
Замена
Я. Копиц
️️️️
Я. Янкто
74'
67'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Ю. Куцка
Замена
М. Выдра
️️️️
З. Ондрашек
66'
62'
Замена
П. Грошовски
️️️️
С. Лоботка
62'
Замена
П. Шафранко
️️️️
Р. Мак
62'
Замена
Т. Суслов
️️️️
А. Русняк
ГОЛ! 2:0!
З. Ондрашек
Пас отдал
В. Черны
55'
Замена
В. Черны
️️️️
Л. Масопуст
46'
Замена
Т. Коубек
️️️️
Т. Вацлик
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Соучек
Пас отдал
Я. Янкто
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
9
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Словакия
12
Марек Родак
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
10
Альберт Русняк
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
7
Антонин Барак
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Роберт Мазань
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
11
Павол Шафранко
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Самуэль Мраз
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
4-2-3-1
1
Вацлик
17
Матею
6
Калас
24
Брабец
5
Цоуфал
21
Крал
22
Соучек
14
Янкто
8
Дарида
12
Масопуст
9
Ондрашек
4-4-1-1
12
Родак
2
Пекарик
6
Гьембер
15
Губочан
14
Шкриньяр
17
Гамшик
19
Куцка
22
Лоботка
10
Русняк
20
Мак
21
Дуриш
1
Вацлик
23
Коубек
23
Коубек
1
Вацлик
14
Янкто
13
Копиц
13
Копиц
14
Янкто
8
Дарида
7
Барак
7
Барак
8
Дарида
12
Масопуст
18
Черны
18
Черны
12
Масопуст
9
Ондрашек
10
Выдра
10
Выдра
9
Ондрашек
20
Мак
11
Шафранко
11
Шафранко
20
Мак
10
Русняк
10
Суслов
10
Суслов
10
Русняк
22
Лоботка
13
Грошовски
13
Грошовски
22
Лоботка
19
Куцка
6
Грегуш
6
Грегуш
19
Куцка
21
Дуриш
18
Шранц
18
Шранц
21
Дуриш
Остались в запасе
Чехия
Словакия
3
Томаш Голеш
ПЗ
16
Алеш Мандоус
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
9
Борек Докал
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Роберт Мазань
ЦЗ
9
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
3
Томаш Голеш
ПЗ
16
Алеш Мандоус
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
9
Борек Докал
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Роберт Мазань
ЦЗ
9
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Чехия - Словакия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
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