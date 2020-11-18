Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Бразилия
Уругвай - Бразилия: обзор матча 18 ноября 2020
Уругвай
18.11.2020, среда, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 4 тур
0 : 2
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Уругвай - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Новости команд
Все
Уругвай
Бразилия
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
21 ноября
4
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Товарищеские матчи (сборные): шансы Уругвая и Доминиканской Республики на победу в матче
17 ноября
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
21 ноября
4
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+