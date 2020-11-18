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Расписание матчей
Лига наций
Уэльс - Финляндия
Уэльс - Финляндия: обзор матча 18 ноября 2020
Уэльс
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа B4, 6 тур
3 : 1
Завершен
Финляндия
29'
Х. Уилсон
46'
Д. Джеймс
84'
К. Мур
63'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Финляндия
Замена
К. Гантер
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
90'
+3
90'
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Пукки
Замена
Т. Робертс
️️️️
Х. Уилсон
89'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Джеймс
89'
ГОЛ! 3:1!
К. Мур
Пас отдал
Д. Джеймс
84'
Желтая карточка
И. Ампаду
76'
73'
Замена
О. Валакари
️️️️
Р. Шуллер
63'
ГОЛ! 2:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Р. Лод
61'
Замена
И. Нисканен
️️️️
Д. О'Шонесси
61'
Замена
П. Сойри
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Г. Бэйл
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
Д. Моррел
46'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Лоуренс
46'
ГОЛ! 1:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
Г. Бэйл
29'
12'
Красная карточка
Й. Уронен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Райан Гиггз
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
3-2-3
12
Уорд
5
Ампаду
16
Норрингтон-Дэвис
2
Мефам
16
Моррел
14
Робертс
20
Джеймс
8
Уилсон
11
Бэйл
3-2-4-1
1
Градецки
17
Алхо
2
Араюри
3
О'Шонесси
4
Тойвио
18
Уронен
11
Шуллер
7
Тэйлор
6
Камара
8
Лод
10
Пукки
20
Джеймс
7
Брукс
7
Брукс
20
Джеймс
11
Бэйл
8
Лоуренс
8
Лоуренс
11
Бэйл
16
Норрингтон-Дэвис
2
Гантер
2
Гантер
16
Норрингтон-Дэвис
18
Лоуренс
13
Мур
13
Мур
18
Лоуренс
8
Уилсон
9
Робертс
9
Робертс
8
Уилсон
10
Пукки
26
Форсс
26
Форсс
10
Пукки
11
Шуллер
15
Валакари
15
Валакари
11
Шуллер
3
О'Шонесси
22
Нисканен
22
Нисканен
3
О'Шонесси
7
Тэйлор
13
Сойри
13
Сойри
7
Тэйлор
Остались в запасе
Уэльс
Финляндия
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Райан Гиггз
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Райан Гиггз
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Уэльс - Финляндия
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Кардифф Сити
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