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Расписание матчей
Лига наций
Израиль - Шотландия
Израиль - Шотландия: обзор матча 18 ноября 2020
Израиль
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа B2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Шотландия
44'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Шотландия
Желтая карточка
О. Дгани
90'
+5
Желтая карточка
О. Марсиано
90'
+5
Желтая карточка
М. Абу Фани
87'
85'
Желтая карточка
Р. Джек
Замена
Й. Коэн
️️️️
М. Соломон
84'
82'
Замена
К. МакЛин
️️️️
К. МакГрегор
Замена
О. Дгани
️️️️
Ш. Йейни
78'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Н. Лави
78'
74'
Замена
О. Бурк
️️️️
С. О'Доннелл
73'
Замена
С. Маккена
️️️️
Д. Галлахер
Замена
Э. Голаса
️️️️
Б. Натхо
62'
61'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
Д. МакГинн
61'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Л. Дайкс
ГОЛ! 1:0!
М. Соломон
Пас отдал
Э. Захави
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛАЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
13
Ширан Йейни
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
19
Ор Дадья
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
14
Йонатан Коэн
ЦФ
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
17
Оливер Бурк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
3-2-2-1-2
18
Марсиано
21
Тиби
6
Лави
2
Даса
3
Менахем
4
Биттон
13
Йейни
6
Натхо
10
Соломон
12
Вайссман
7
Захави
4-4-1-1
1
Маршалл
2
О'Доннелл
3
Робертсон
15
Галлахер
6
Тирни
20
Джек
4
Мактоминей
7
МакГинн
8
МакГрегор
11
Кристи
9
Дайкс
13
Йейни
5
Дгани
5
Дгани
13
Йейни
10
Соломон
14
Коэн
14
Коэн
10
Соломон
6
Лави
16
Абу Фани
16
Абу Фани
6
Лави
6
Натхо
20
Голаса
20
Голаса
6
Натхо
8
МакГрегор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
МакГрегор
15
Галлахер
16
Маккена
16
Маккена
15
Галлахер
2
О'Доннелл
17
Бурк
17
Бурк
2
О'Доннелл
9
Дайкс
9
МакБарни
9
МакБарни
9
Дайкс
7
МакГинн
20
Гриффитс
20
Гриффитс
7
МакГинн
Остались в запасе
Израиль
Шотландия
8
Дор Перец
ЦП
19
Ор Дадья
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
22
Лайам Палмер
ЦП
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
Остались в запасе
8
Дор Перец
ЦП
19
Ор Дадья
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
Остались в запасе
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
22
Лайам Палмер
ЦП
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Израиль - Шотландия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Нетанья Стэдиум
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