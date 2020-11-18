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Расписание матчей
Лига наций
Польша - Нидерланды
Польша - Нидерланды: обзор матча 18 ноября 2020
Польша
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа A1, 6 тур
1 : 2
Завершен
Нидерланды
6'
К. Йозвяк
77'
М. Депай (П)
84'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Нидерланды
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Вейналдум
Пас отдал
С. Бергейс
84'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Д. Блинд
Желтая карточка
К. Йозвяк
82'
Замена
М. Рыбус
️️️️
А. Реца
81'
Желтая карточка
Я. Беднарек
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Депай
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Плахета
75'
Замена
К. Линетти
️️️️
Г. Крыховяк
71'
Замена
Я. Модер
️️️️
П. Зелински
71'
70'
Замена
О. Вейндал
️️️️
П. ван Анхолт
70'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Д. Классен
70'
Замена
С. Бергейс
️️️️
К. Стенгс
57'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Х. Хатебур
Замена
К. Пентек
️️️️
Р. Левандовски
46'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Йозвяк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
21
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Дэви Классен
АП
11
Калвин Стенгс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Якуб Модер
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Нидерланды
13
Марко Бизот
ВР
23
Жоэль Дроммел
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
13
Реца
5
Беднарек
15
Глик
4
Кедзиора
10
Крыховяк
23
Клих
10
Зелински
24
Плахета
21
Йозвяк
9
Левандовски
4-2-2-2
13
Крул
17
Блинд
6
де Врей
2
Хатебур
12
ван Анхолт
21
де Йонг
8
Вейналдум
11
Стенгс
14
Классен
10
Депай
18
Мален
10
Зелински
8
Модер
8
Модер
10
Зелински
13
Реца
13
Рыбус
13
Рыбус
13
Реца
24
Плахета
11
Гросицки
11
Гросицки
24
Плахета
10
Крыховяк
8
Линетти
8
Линетти
10
Крыховяк
9
Левандовски
23
Пентек
23
Пентек
9
Левандовски
12
ван Анхолт
5
Вейндал
5
Вейндал
12
ван Анхолт
2
Хатебур
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
2
Хатебур
14
Классен
0
ван де Бек
0
ван де Бек
14
Классен
11
Стенгс
11
Бергейс
11
Бергейс
11
Стенгс
17
Блинд
9
де Йонг
9
де Йонг
17
Блинд
Остались в запасе
Польша
Нидерланды
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
20
Себастьян Шиманьски
АП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
13
Марко Бизот
ВР
23
Жоэль Дроммел
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
20
Себастьян Шиманьски
АП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Бизот
ВР
23
Жоэль Дроммел
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Польша - Нидерланды
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Национальный стадион
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