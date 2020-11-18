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Расписание матчей
Лига наций
Северная Ирландия - Румыния
Северная Ирландия - Румыния: обзор матча 18 ноября 2020
Северная Ирландия
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа B1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Румыния
56'
Л. Бойс
81'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Румыния
87'
Замена
️️️️
Д. Алибек
86'
Замена
️️️️
Ф. Тэнасе
81'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Ф. Тэнасе
Замена
️️️️
М. Смит
79'
Замена
К. МакЛафлин
️️️️
Д. Магеннис
79'
74'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Тошка
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Л. Бойс
66'
Замена
Д. Льюис
️️️️
М. Кеннеди
66'
64'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Ман
64'
Замена
️️️️
В. Крецу
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойс
Пас отдал
М. Смит
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Майкл Смит
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
3
Юлиан Кристя
ЦЗ
21
Дан Нистор
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Валентин Крецу
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
20
Деннис Ман
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
18
Гэвин Уит
ЦП
3
Джамаль Льюис
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Румыния
12
Кристиан Балградян
ВР
16
Давид Лазар
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
3-2-2-2
23
Пикок-Фаррел
5
Эванс
20
Кэткарт
17
МакНэйр
4
Баллард
14
Даллас
16
Маккэнн
7
Кеннеди
9
Бойс
21
Магеннис
4-3-2-1
12
Тэтэрушану
22
Камора
3
Тошка
3
Кристя
5
Неделчару
21
Нистор
18
Марин
14
Крецу
20
Ман
9
Тэнасе
7
Алибек
21
Магеннис
2
МакЛафлин
2
МакЛафлин
21
Магеннис
7
Кеннеди
3
Льюис
3
Льюис
7
Кеннеди
9
Бойс
11
Вашингтон
11
Вашингтон
9
Бойс
20
Ман
10
Максим
10
Максим
20
Ман
3
Тошка
17
Бикфалви
17
Бикфалви
3
Тошка
Остались в запасе
Северная Ирландия
Румыния
1
Майкл МакГоверн
ВР
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
18
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
12
Кристиан Балградян
ВР
16
Давид Лазар
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
1
Майкл МакГоверн
ВР
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
18
Гэвин Уит
ЦП
Остались в запасе
12
Кристиан Балградян
ВР
16
Давид Лазар
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Северная Ирландия - Румыния
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Виндзор Парк
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