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Расписание матчей
Лига наций
Ирландия - Болгария
Ирландия - Болгария: обзор матча 18 ноября 2020
Ирландия
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа B4, 6 тур
0 : 0
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Болгария
Замена
С. Кристи
️️️️
Р. Мэннинг
86'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Д. Коллинс
86'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Р. Кертис
85'
81'
Замена
Д. Александров
️️️️
Д. Илиев
Замена
Д. Бирн
️️️️
Р. Брэди
78'
Замена
Д. Каллен
️️️️
Д. Хорган
67'
61'
Замена
С. Ковачев
️️️️
С. Делев
61'
Замена
А. Василев
️️️️
Сисиньо
60'
Замена
Б. Карагерен
️️️️
Г. Иванов
45'
Желтая карточка
Г. Иванов
29'
Желтая карточка
Сисиньо
Желтая карточка
Р. Мэннинг
21'
Желтая карточка
К. Лонг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейсон Найт
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
19
Ронан Кертис
ЦП
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Болгария
23
Мартин Луков
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Сисиньо
ПЗ
3
Георги Ангелов
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
18
Галин Иванов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
10
Спас Делев
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Джек Бирн
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Болгария
11
Янис Карабелев
ЦП
8
Серкан Исеин
ЦП
4
Александар Василев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
12
Денислав Александров
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
17
Светослав Ковачев
ЦФ
4-5-1
23
Рэндольф
18
Мэннинг
4
Даффи
4
О'Ши
21
Лонг
11
Брэди
14
Хурихейн
12
Хорган
19
Кертис
8
Найт
9
Коллинс
2-5-1-2
23
Луков
6
Сисиньо
5
Димитров
2
Попов
10
Краев
18
Иванов
16
Малинов
22
Цветков
3
Ангелов
20
Илиев
10
Делев
18
Мэннинг
15
Кристи
15
Кристи
18
Мэннинг
11
Брэди
21
Бирн
21
Бирн
11
Брэди
12
Хорган
6
Каллен
6
Каллен
12
Хорган
9
Коллинс
19
Магуайр
19
Магуайр
9
Коллинс
19
Кертис
7
Пэррот
7
Пэррот
19
Кертис
20
Илиев
12
Александров
12
Александров
20
Илиев
18
Иванов
9
Карагерен
9
Карагерен
18
Иванов
10
Делев
17
Ковачев
17
Ковачев
10
Делев
6
Сисиньо
4
Василев
4
Василев
6
Сисиньо
Остались в запасе
Ирландия
Болгария
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
7
Доминик Янков
АП
11
Янис Карабелев
ЦП
8
Серкан Исеин
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
Остались в запасе
7
Доминик Янков
АП
11
Янис Карабелев
ЦП
8
Серкан Исеин
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Ирландия - Болгария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Авива-Стэдиум
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