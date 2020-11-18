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Расписание матчей
Лига наций
Австрия - Норвегия
Австрия - Норвегия: обзор матча 18 ноября 2020
Австрия
18.11.2020, среда, 22:45
Лига наций, группа B1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Норвегия
90+4'
А. Грбич
61'
Г. Жахид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Норвегия
ГОЛ! 1:1!
А. Грбич
Пас отдал
М. Арнаутович
90'
+4
88'
Желтая карточка
Д. Гранли
86'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Й. Ларсен
86'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
В. Бериша
Замена
Г. Траунер
️️️️
Ш. Илсанкер
81'
81'
Замена
Д. Гранли
️️️️
Ю. Рюэрсон
81'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Г. Жахид
80'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
67'
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Меллер Дели
Замена
А. Грбич
️️️️
К. Шлагер
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жахид
Пас отдал
В. Бериша
49'
Желтая карточка
М. Меллер Дели
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Норвегия
1
Пер Бротвейт
ВР
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
5
Йорген Скельвик
ЦП
8
Сондре Тронстад
ЦП
10
Гаяс Жахид
ЦП
7
Фредрик Ульвестад
ЦП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Австрия
13
Чикан Станкович
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
22
Филипп Визингер
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
16
Петер Зули
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
7
Адриан Грбич
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
17
Хусейн Балич
ЦФ
Норвегия
12
Андерс Кристиансен
ВР
2
Даниэль Гранли
ЦЗ
17
Андреас Виндхейм
ЦЗ
18
Хэкон Эвьен
ЦП
15
Тобиас Беркеейет
ЦП
16
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
4-1-4-1
12
Перван
2
Ульмер
8
Алаба
4
Хинтереггер
19
Ляйнер
14
Баумгартлингер
4
Шлагер
9
Забитцер
8
Ранфтль
6
Илсанкер
7
Арнаутович
3-5-2
1
Бротвейт
14
Рюэрсон
21
Ханше-Ольсен
4
Габриэльсен
5
Скельвик
8
Тронстад
10
Жахид
7
Ульвестад
20
Дели
14
Бериша
11
Ларсен
4
Шлагер
7
Грбич
7
Грбич
4
Шлагер
6
Илсанкер
5
Траунер
5
Траунер
6
Илсанкер
11
Ларсен
18
Эвьен
18
Эвьен
11
Ларсен
20
Дели
18
Торстведт
18
Торстведт
20
Дели
14
Рюэрсон
2
Гранли
2
Гранли
14
Рюэрсон
14
Бериша
17
Виндхейм
17
Виндхейм
14
Бериша
10
Жахид
16
Аскильдсен
16
Аскильдсен
10
Жахид
Остались в запасе
Австрия
Норвегия
13
Чикан Станкович
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
22
Филипп Визингер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
16
Петер Зули
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
17
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
12
Андерс Кристиансен
ВР
15
Тобиас Беркеейет
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
13
Чикан Станкович
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
22
Филипп Визингер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
16
Петер Зули
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
17
Хусейн Балич
ЦФ
Остались в запасе
12
Андерс Кристиансен
ВР
15
Тобиас Беркеейет
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Австрия - Норвегия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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