октябрь 2020
ноябрь 2020
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 14 тур
Белоруссия. Высшая лига 2020, 28 тур
Россия. Премьер-лига (2020/2021), 14 тур
Турция. Суперлига (2020/2021), 8 тур
Украина. Премьер-лига (2020/2021), 9 тур
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 7 тур
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 11 тур
6 ноября, пятница
21:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2020/2021), 8 тур
Голландия. Эредивизие (2020/2021), 8 тур
Германия. Бундеслига (2020/2021), 7 тур
Италия. Серия А (2020/2021), 7 тур
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 12 тур
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 14 тур
6 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
6 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
6 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2020/2021), 9 тур
Франция. Лига 1 (2020/2021), 10 тур
Португалия. Примейра (2020/2021), 7 тур
6 ноября, пятница
23:30
Матч завершен