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    Расписание матчей 06-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 14 тур
    6 ноября, пятница
    14:00
    Интер
    0:4
    Анжи
    Матч завершен
    6 ноября, пятница
    19:00
    СКА
    0:1
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 28 тур
    6 ноября, пятница
    14:30
    Ислочь
    3:4
    Минск
    Матч завершен
    6 ноября, пятница
    18:00
    Витебск
    0:0
    Рух
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 14 тур
    6 ноября, пятница
    19:00
    Сочи
    1:1
    Уфа
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 8 тур
    6 ноября, пятница
    20:00
    Газиантеп
    3:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 9 тур
    6 ноября, пятница
    20:00
    Днепр-1
    0:2
    Колос
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 7 тур
    6 ноября, пятница
    20:00
    Яблонец
    0:1
    Зброевка
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
    6 ноября, пятница
    20:30
    Брайтон
    0:0
    Бернли
    Матч завершен
    6 ноября, пятница
    23:00
    Саутгемптон
    2:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 11 тур
    6 ноября, пятница
    21:00
    Кардифф
    0:1
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 8 тур
    6 ноября, пятница
    21:00
    Рандерс
    1:2
    Ольборг
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 8 тур
    6 ноября, пятница
    22:00
    Фортуна
    2:2
    Зволле
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 7 тур
    6 ноября, пятница
    22:30
    Вердер
    1:1
    Кельн
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 7 тур
    6 ноября, пятница
    22:45
    Сассуоло
    0:0
    Удинезе
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 12 тур
    6 ноября, пятница
    22:45
    Мехелен
    3:3
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 14 тур
    6 ноября, пятница
    22:45
    Абердин
    2:0
    Хиберниан
    Матч завершен
    6 ноября, пятница
    22:45
    Росс Каунти
    1:1
    Ливингстон
    Матч завершен
    6 ноября, пятница
    22:45
    Сент-Джонстон
    1:0
    Килмарнок
    Матч завершен
    6 ноября, пятница
    22:45
    Сент-Миррен
    0:0
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 9 тур
    6 ноября, пятница
    23:00
    Эльче
    1:1
    Сельта
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 10 тур
    6 ноября, пятница
    23:00
    Страсбур
    0:1
    Марсель
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 7 тур
    6 ноября, пятница
    23:30
    Белененсеш
    0:0
    Риу Аве
    Матч завершен
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