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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Зволле
Фортуна - Зволле: обзор матча 06 ноября 2020
Фортуна
06.11.2020, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
2 : 2
Завершен
Зволле
6'
Э. Ханссон
45+1'
Д. Кокс
33'
J. Jach (pen.) (АГ)
54'
Т. Лам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Зволле
Замена
B. Ninaj
️️️️
J. Jach (pen.)
85'
Замена
N. El Ablak
️️️️
Э. Ханссон
85'
84'
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
М. ван Дуйнен
Желтая карточка
Л. Рота
76'
75'
Замена
J. Drost
️️️️
М. Саймак
Замена
Л. Семеду
️️️️
Т. Теки
62'
54'
ГОЛ! 2:2!
Т. Лам
Желтая карточка
М. Анга
51'
46'
Замена
К. Пал
️️️️
Р. Штридер
ГОЛ! 2:1!
Д. Кокс
45'
+1
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
J. Jach (pen.)
Замена
С. Мутуссами
️️️️
J. Smeets
32'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ханссон
Пас отдал
З. Флемминг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
4-1-2-3
1
ван Ош
27
Кокс
4
Анга
38
12
Рота
5
Теки
7
Ханссон
9
Флемминг
91
Полтер
25
33
4-3-3
16
Цеттерер
31
ван Вермескеркен
3
Накаяма
3
Лам
4
Керстен
6
Саймак
10
Ферай
13
Штридер
23
30
29
ван Дуйнен
33
82
82
33
7
Ханссон
24
24
7
Ханссон
25
8
Мутуссами
8
Мутуссами
25
5
Теки
7
Семеду
7
Семеду
5
Теки
29
ван Дуйнен
8
8
29
ван Дуйнен
13
Штридер
3
Пал
3
Пал
13
Штридер
6
Саймак
11
11
6
Саймак
Остались в запасе
Фортуна
Зволле
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
12
Clint Essers
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
17
Djibril Dianessy
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
12
Clint Essers
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
17
Djibril Dianessy
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Фортуна - Зволле
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
Зволле
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
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Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
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