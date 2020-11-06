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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Ливингстон
Росс Каунти - Ливингстон: обзор матча 06 ноября 2020
Росс Каунти
06.11.2020, пятница, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ливингстон
28'
О. Шоу
56'
Н. Девлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Ливингстон
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
C. Lakin
85'
77'
Замена
M. Poplatnik
️️️️
C. Sibbald
70'
Желтая карточка
M. Bartley
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
M. Gardyne
59'
56'
ГОЛ! 1:1!
Н. Девлин
Пас отдал
С. Питтман
ГОЛ! 1:0!
О. Шоу
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Скотт Питтман
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
3
Carl Tremarco
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
3-2-5
43
Рид
44
4
Яковитти
10
Келли
12
Пэтон
21
18
Шоу
31
Стюарт
7
8
4-4-1-1
1
Стриек
33
10
5
3
Браун
6
28
2
Девлин
8
Питтман
14
Форрест
9
7
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
8
22
Тиллсон
22
Тиллсон
8
10
99
99
10
Остались в запасе
Росс Каунти
Ливингстон
3
Carl Tremarco
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
1
Росс Лэйдлоу
ВР
11
Iain Vigurs
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
17
Скотт Тиффони
ЛВ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
3
Carl Tremarco
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
1
Росс Лэйдлоу
ВР
11
Iain Vigurs
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Остались в запасе
17
Скотт Тиффони
ЛВ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Росс Каунти - Ливингстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
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Росс Каунти
Ливингстон
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1
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
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