Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Зброевка
Яблонец - Зброевка: обзор матча 06 ноября 2020
Яблонец
06.11.2020, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Зброевка
54'
J. Prichystal
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Зброевка
Желтая карточка
R. Hruby
90'
+2
Замена
Д. Плестил
️️️️
Д. Штепанек
83'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
М. Долежал
74'
Замена
R. Hruby
️️️️
Я. Поважанец
74'
Желтая карточка
Я. Кроб
73'
71'
Замена
A. Cermak
️️️️
A. Fousek
71'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
P. Stepanovsky
Замена
Я. Зелены
️️️️
В. Пиларж
63'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Т. Ладра
63'
54'
ГОЛ! 0:1!
J. Prichystal
48'
Желтая карточка
P. Stepanovsky
30'
Замена
Я. Гладик
️️️️
R. Reiter
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
0
J. Moravec
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Зброевка
14
Ян Гладик
ПВ
40
Martin Sustr
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
10
Barnabas Lacik
ЦФ
3-3-1-4
4
Мартинец
16
Кроб
4
Холик
3
Хюбшман
23
Штепанек
7
Поважанец
11
Пиларж
15
Долежал
26
Шранц
18
Ладра
30
Хрубы
1-2-5
5
Гайич
7
0
0
1
28
16
8
18
Ладра
70
Чванчара
70
Чванчара
18
Ладра
11
Пиларж
30
Зелены
30
Зелены
11
Пиларж
7
Поважанец
8
8
7
Поважанец
23
Штепанек
7
Плестил
7
Плестил
23
Штепанек
15
Долежал
19
Храмоста
19
Храмоста
15
Долежал
30
0
0
30
0
0
0
0
7
14
Гладик
14
Гладик
7
Остались в запасе
Яблонец
Зброевка
9
Michal Jerabek
ЦЗ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
40
Martin Sustr
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
10
Barnabas Lacik
ЦФ
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
1
Ян Гануш
ЦФ
Остались в запасе
40
Martin Sustr
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
10
Barnabas Lacik
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Яблонец - Зброевка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Стрельнице
Новости команд
Все
Яблонец
Зброевка
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+